Carlo Ancelotti assume o Brasil como técnico mais pago de seleções

Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Após idas e vindas em uma negociação que se arrastou por mais de dois anos, a CBF anunciou a contratação do italiano na manhã desta segunda-feira (12). O compromisso é válido até a Copa do Mundo de 2026. A confirmação se deu antes mesmo do anúncio da saída do treinador do Real Madrid. Ele concederá uma entrevista ainda hoje, na qual dará os detalhes de sua despedida do clube branco.

Ainda assim, Ancelotti comanda o time merengue nas três rodadas derradeiras de LaLiga. A última no fim de semana dos dias 24 e 25 de maio. No dia seguinte, 26, já fará sua primeira convocação na seleção, para as partidas contra Equador, no dia 5 de junho, em Guayaquil, e Paraguai, 10 de junho, em São Paulo.

Para contar com o experiente técnico no final das Eliminatórias e, sobretudo, na disputa da Copa do Mundo de 2026, a CBF topou oferecer um salário de R$ 5 milhões por mês, algo próximo do que ele ganha atualmente no Real Madrid. O montante é quase o dobro do que recebia Tite. Isso deve posicionar Ancelotti, aos 65 anos, como o profissional mais bem pago entre aqueles que comandam seleções.

"Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao anunciar o novo chefe da casamata.

O italiano era o sonho de Ednaldo para o cargo. As investidas começaram ainda em 2023. À época, em julho, a entidade anunciou Fernando Diniz, então técnico do Fluminense, como treinador interino do Brasil. O intuito era esperar pelo europeu. Contudo, a contratação não se confirmou Dorival Júnior ficou com o cargo. Hoje no Corinthians, ele foi demitido após goleada por 4 a 1 sofrida para a Argentina.

As conversas pelo novo comandante foram retomadas em abril e demandou intensa negociação por parte da CBF. A entidade chegou a receber duas negativas do treinador e viu o Real Madrid dificultar negócio. No entanto, com a temporada europeia chegando ao fim, as tratativas evoluíram para um final feliz.

A tendência é que o espanhol Xabi Alonso assuma a equipe da capital espanhola. Ídolo do clube como jogador, ele vem de uma trajetória impressionante pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, onde venceu a Bundesliga de maneira invicta na temporada 2023/2024.