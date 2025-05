Xabi Alonso comandará o Real Madrid no Mundial, e Ancelotti fica livre para seleção, diz jornal

Ao que tudo indica, Xabi Alonso deve ser anunciado nos próximos dias como novo treinador do Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, o técnico de 43 anos já vai comandar a equipe no Mundial de Clubes da Fifa, em junho. O clube descartou a possibilidade de disputar a competição com um comandante interino.

"O Madrid entende que não faz sentido contratar um treinador e deixá-lo em casa planejando a próxima temporada enquanto Solari (diretor de futebol), quase sem currículo, assume o comando da equipe em um torneio tão importante", escreveu o periódico esportivo espanhol Marca.. O primeiro: o revés de não ter conquistado nenhum título de expressão nesta temporada. O segundo: um elenco cheio de jogadores importantes lesionados. A terceira: uma equipe levada ao limite físico. O quarto: jogadores no elenco que sabem que será muito difícil continuar na próxima temporada. Quinto: muito pouco tempo para trabalhar, já que a maioria dos atletas parte para suas seleções antes da Copa do Mundo", completou.. Ele tinha contrato até junho de 2026, mas as partes decidiram pelo fim do vínculo em comum acordo. O espanhol foi contratado em 2022 e em pouco tempo marcou seu nome na história do clube,Ainda de acordo com a publicação, a chegada de Xabi Alonso no Real vai deixar Carlo Ancelotti com caminho livre para, finalmente, fechar com a seleção brasileira."Assim como Alonso, Carletto não chega em uma posição difícil, mas sim na seleção mais exigente do mundo, uma seleção 'canarinha' que exige sempre a vitória e sonha em conquistar seu sexto título mundial em 2026", finalizou o Marca.