Barcelona vira sobre o Real Madrid com dois gols de Raphinha e se aproxima do título espanhol

O Barcelona mostrou que não se abalou com a dura eliminação na Liga dos Campeões, diante da Inter de Milão, dominou o Real Madrid em mais um clássico eletrizante e venceu por 4 a 3, neste domingo, no estádio Olímpico de Montjuic, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o time catalão ficou muito próximo de conquistar o título do Espanhol.



Com o resultado, o Barcelona chegou aos 82 pontos na tabela e deixou seu único concorrente com 75 - são sete pontos de vantagem com apenas nove em disputa nos três jogos restantes para o término da competição. Assim, o time do técnico Hansi Flick poderá festejar na próxima rodada seu 28º título nacional.



O time azul e grená se recuperou rapidamente após levar dois gols de Mbappé no início de jogo e virou para 4 a 2 ainda no primeiro tempo, com dois gols do brasileiro Raphinha, um dos destaques da partida. O francês até fez o terceiro na etapa complementar, mas não foi o suficiente para evitar o triunfo do rival.

A partida começou eletrizante, com três gols anotados em apenas 20 minutos e um total de seis na primeira etapa. Disposto a mostrar que estava recuperado da eliminação na Liga dos Campeões, o Barcelona foi para cima do Real. Para escapar da pressão, os visitantes apostavam na ligação direta de Courtois com o ataque para tentar ganhar a segunda bola e ameaçar a meta de Szczesny.



Foi em uma falha de Cubarsí, porém, que o time comandado por Carlo Ancelotti abriu o placar. O zagueiro dominou mal a bola, que sobrou para Mbappé avançar e ser derrubado por Szczesny. Na cobrança da penalidade, aos 5 minutos, o atacante francês tocou no canto direito do goleiro para abrir o placar.



Com maior volume de jogo, o Barcelona não deixava o rival respirar, mas voltou a ser castigado, desta vez em jogada polêmica. Yamal sofreu falta de Valverde no campo de ataque, ignorada pela arbitragem, e, na sequência, a bola sobrou para Vinícius Júnior, que avançou pela esquerda e tocou com efeito para Mbappé, livre no meio, tocar na saída de Szczesny, aos 14 minutos, e marcar seu segundo tento no clássico.



A reação do time catalão foi imediata e, cinco minutos depois, Eric García aproveitou o escanteio da esquerda cobrado por Ferrán Torres e tocou de cabeça, na pequena área, para superar Courtois e diminuir a vantagem para 2 a 1. O gol deu tranquilidade ao time comandado por Hansi Flick, que continuou ditando o ritmo do jogo no campo de ataque.



Dominante, o Barcelona virou o placar em dois minutos. Aos 31, o time catalão circulou a bola de pé em pé até Ferrán Torres encontrar Lamine Yamal bem posicionado na direita da área. O camisa 19 tocou no ângulo direito de Courtois, tirando o goleiro belga da bola, para empatar. Dois minutos depois, Mbappé e Ceballos trombaram e a bola sobrou para Pedri, que acionou Raphinha na esquerda, livre. O brasileiro escolheu o canto e tocou rasteiro na saída de Courtois: 3 a 2.



O Real Madrid sentiu o golpe e, com Raphinha e Yamal atormentando sua defesa pelos flancos, foi para o intervalo em situação ainda mais complicada. Aos 44 minutos, o brasileiro desarmou Lucas Vázquez na saída de bola, tabelou com Ferrán Torres e novamente deixou sua marca - balançou a rede pela 34º vez na temporada.



Ancelotti acionou Modric e Brahim Díaz no intervalo e a equipe da capital, que se mostrava inofensiva desde os 15 minutos, saiu para o jogo no segundo tempo. Apesar da boa atuação de Mbappé, seus companheiros pareciam fora de sintonia, e o time visitante não conseguia ameaçar o gol de Szczesny.



Do outro lado, o Barcelona encontrava espaços, mas trabalhava a bola, sem pressa, deixando o cronômetro correr. A equipe da casa pagou por ter se acomodado aos 24 minutos, em nova dobradinha entre Vinícius Júnior e Mbappé, que recebeu o passe do brasileiro para anotar seu terceiro gol no clássico.



O gol acordou o time anfitrião, que passou a chegar com mais perigo no ataque, principalmente em finalizações de Raphinha. Nos minutos finais, Ancelotti acionou os garotos Endrick e Muñoz como a última cartada na busca pelo empate, o Real Madrid criou chances, mas foi o Barcelona que quase fez o quinto - Fermín López teve um gol anulado pela arbitragem nos acréscimos.



Agora, o time catalão poderá comemorar o título com um tropeço do Real Madrid diante do Mallorca, na quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, ou com uma vitória no clássico com o Espanyol, na quinta-feira, fora de casa, no mesmo horário.