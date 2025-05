Atlético Nacional e Bahia tem jogo decisivo para o Inter na Libertadores

O foco do Inter está onde deve estar. No confronto com o Nacional em Montevidéu, pelo Grupo F da Libertadores, nesta quinta-feira (15). No entanto, a partir das 19h desta quarta, os olhos também estarão voltados a Medellín, na Colômbia, onde o Atlético Nacional recebe o Bahia pelo outro jogo da chave. Com a classificação embolada, o Colorado vê um empate como resultado ideal, já que ambas as equipes estão à sua frente e, assim, ninguém dispara antes da última rodada. Na tabela, o líder é o time baiano, com sete pontos. Depois, os colombianos têm seis, os gaúchos cinco e os uruguaios quatro.

De um lado, os colombianos chegam com a confiança em dia pelo triunfo diante do time de Roger Machado, e apostam mais uma vez no fator local para definir sua vida na competição. Do outro, os baianos precisam se reerguer. A derrota para o Nacional em Salvador não estava nos planos e obriga os comandados de Rogério Ceni a pontuar longe de casa.

O favoritismo, portanto, está do lado mandante. Em seus domínios, o alviverde colombiano não perde desde setembro do ano passado. E se vencer, chega a nove pontos e encaminha sua classificação, apesar de visitar os uruguaios no último capítulo do grupo.

Entretanto, o confronto direto fala a favor dos visitantes. Isso porque no embate do primeiro turno, na Arena Fonte Nova, o Bahia levou a melhor com gol de Willian José e vitória por 1 a 0. Naquela ocasião, a partida foi morna e decidida na segunda etapa. Agora, a expectativa é outra. Pelo caráter decisivo para ambos os times, espera-se um duelo de lá e cá, com uma postura ofensiva do Nacional de Medellín logo de cara.

Dentro das quatro linhas, os donos da casa devem ir a campo com Ospina; Román, Arias, Testillo e Cándido; Uribe, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Arce e Viveros. Já os brasileiros estão cotados com Marcos Felipe; Erick (Gilberto), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Luciano Rodríguez e Erick Pulga.