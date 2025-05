Inter tem decisão pela Libertadores depois de rifar duelo com o Botafogo

Inter rifou o jogo contra o Botafogo . O técnico Roger Machado não fugiu da responsabilidade e admitiu que o foco está na decisão de quinta-feira (15). Tudo passa pelo Nacional, pela 5ª rodada do Grupo F da Libertadores, que está embolado e promete emoção até o fim. Para tanto, o Colorado está de volta a Porto Alegre e inicia a preparação nesta terça, no CT Parque Gigante, para o quarto e último confronto da sequência fora de casa. . O técnico Roger Machado não fugiu da responsabilidade e admitiu que o foco está na decisão de quinta-feira (15). Tudo passa pelo Nacional, pela 5ª rodada do Grupo F da Libertadores, que está embolado e promete emoção até o fim. Para tanto, o Colorado está de volta a Porto Alegre e inicia a preparação nesta terça, no CT Parque Gigante, para o quarto e último confronto da sequência fora de casa.

A meta é reverter o cenário de derrotas. Longe do Beira-Rio, foram três em sequência, contra Corinthians, Atlético Nacional e Botafogo. São onze gols sofridos e apenas três marcados. Agora, no Uruguai, os gaúchos precisam ao menos de um empate para seguir dependendo apenas de si para avançar às oitavas. Uma vitória é, por óbvio, o melhor roteiro, mas a fase indica que um ponto na mala é o mais plausível.

Com os titulares em sua maioria poupados contra o alvinegro carioca, Roger tem o tanque cheio para ir a Montevidéu. Ainda assim, os desfalques jogam contra e o comandante precisa reinventar sua equipe depois de a formação com três volantes não funcionar. No ataque, segue sem Borré, Valencia e Vitinho, enquanto Carbonero é dúvida. Paira, portanto, a dúvida entre manter Thiago Maia e Bruno Henrique juntos do intocável Fernando, ou sacar um dos meio-campistas para apostar em um extrema, como Bruno Tabata. A preparação vai até quarta, quando será definida a escalação.