EPTC libera corredores de ônibus para táxis em dias de jogos do Internacional

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, em dias de jogos do Internacional, os táxis estão autorizados a circular pelos corredores de ônibus que dão acesso ao estádio Beira-Rio. A liberação vale a partir de três horas antes do início da partida e se estende até três horas após o término. O objetivo é garantir a segurança viária e melhorar a fluidez no acesso e na saída do evento esportivo. O próximo jogo do Inter no Beira-Rio está marcado para o dia 18, domingo, às 20h30, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.