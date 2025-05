Grêmio tenta retomar confiança após empate vexatório na Sul-Americana

Quando se pensava que finalmente o Grêmio embalaria com o técnico Mano Menezes, veio mais uma péssima partida no empate sem gols contra o modesto Atlético Grau, pela Sul-Americana para escancarar as dificuldades. Mas não há tempo para lamentações. O Tricolor recebe o Bragantino no sábado (10), às 18h30min, na Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro com o objetivo claro: conquistar a segunda vitória seguida no Brasileirão e ir adquirindo a confiança que o time precisa para evoluir.

"A questão de personalidade é uma coisa que os jogadores têm, ninguém dá, ninguém tira. O que difere no momento das equipes se chama confiança, quando você não a têm, você não arrisca”, disse Mano.

A afirmação de Mano Menezes diz respeito ao desempenho individual dos atletas. Desde que assumiu, o comandante presenciou erros individuais de Jemerson e Volpi nos empates com Godoy Cruz e Vitória, e na derrota para o CSA na Copa do Brasil. Enquanto isso, ofensivamente, os desempenhos também se apresentam de maneira tímida. Um exemplo é Braithwaite, que desde que chegou o treinador, tem apenas um gol, contra os alagoanos.

Para piorar o ânimo do time, o Grêmio empatou no meio de semana com o fraquíssimo Atlético Grau, no Peru, em 0 a 0 com uma equipe mista no time titular. Agora, é preciso superar todos os aspectos negativos e dar uma nova resposta aos torcedores, no sábado.

Focado em reverter o cenário, Mano deve promover o retorno de cinco atletas à lista de relacionados. Braithwaite, Dodi e João Pedro não viajaram a Lima para preservarem a parte física, mas devem retomar seus postos contra o Massa Bruta. Os outros retornantes trata-se de Marlon e Amuzu. O brasileiro reassume a lateral-esquerda após ficar de fora no meio de semana por não estar inscrito na competição. Em relação ao Belga, o jogador volta de uma lesão na panturrilha e já treina com o grupo, podendo ser opção no banco de reservas.

As ausências confirmadas são Edenilson e Villasanti que se recuperam de lesão e ficarão de fora do duelo pelo Brasileirão. A dúvida está na presença ou não de Aravena. O chileno teve um desconforto há algumas semanas, apresentou evolução e pode aparecer entre os relacionados. O Tricolor deve ir a campo com Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuellar e Cristaldo; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.

Atualmente, Grêmio e Bragantino vivem momentos diferentes no campeonato. Enquanto os paulistas estão na 2ª posição com os mesmos 16 pontos do líder Palmeiras, os gaúchos somam apenas duas vitórias no torneio e situam-se na 13ª posição com 8 pontos.