No Peru, Grêmio empata sem gols com o Atlético Grau pela Sul-Americana

Em mais um daqueles jogos dignos do torcedor desligar a televisão, o Grêmio empatou sem gols com o Atlético Grau nesta quarta-feira (7), pela 4ª rodada do Grupo D da Sul-Americana. Em Lima, no Peru, diante do quase vazio Estadio Alejandro Villanueva, o confronto ficou marcado pela limitação técnica das equipes, incapazes de protagonizar uma sequência de jogadas objetivas. Mesmo assim, com o ponto somado, o Tricolor está com o 2º lugar assegurado — classifica para os playoffs — e, agora, vai atrás da liderança e a vaga nas oitavas. Com oito pontos, está atrás do Godoy Cruz, da Argentina, que tem dez.

Por isso, quem achou que seria fácil, se enganou. Os donos da casa impuseram um ritmo surpreendente e as ações foram equilibradas, sem grandes inspirações. Com o time misto, os gaúchos contribuíram para este cenário, com uma atuação apática e protocolar.

A melhor chance do primeiro tempo foi aos 36 minutos, para os peruanos. A zaga tricolor assistiu de camarote a investida de Bandiera para completar um cruzamento da direita, em um carrinho astuto antes de Volpi chegar na bola. O azar do atacante, no entanto, foi que a bola pegou na trave.

Um pouco antes, as equipes tiveram uma oportunidade cada. Logo aos onze, Arezo saiu cara a cara com o goleiro, mas pegou mal e sequer imprimiu direção ao chute, que não assustou. Aos 19, Franco arriscou de fora da área, mas a bola desviou em Alisson e saiu próxima à trave.

Na etapa complementar, um pouco mais de astúcia dos gremistas, que voltaram com Kike Olivera no lugar de Luan Candido, improvisado no ataque. Mesmo assim, a primeira chegada mais expressiva, aos quatro, quando Cristaldo cobrou falta na área e Rostaing cabeceou contra a própria meta, para defesa do goleiro Álvarez. Depois, Kike e Alysson também tentaram, mas tiveram seus chutes travados. A partir dos 20, a partida voltou a esfriar.

Em uma pressão na reta final, Arezo tentou duas vezes de cabeça, mas a primeira saiu por cima e a segunda foi mais um passe sem rumo do que uma finalização. No mais, o Grêmio foi insuficiente para furar o bloqueio peruano. O foco, agora, volta para o Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, no sábado, às 18h30min, na Arena.

Atlético Grau (0) Álvarez; Rojas (Jherson Reyes), Tapia, Franco e Bolivar; Guarderas, Vilca, Rostaing e Soto; Sandoval (Olivares) e Bandiera (Vásquez). Técnico: Ángel Comizzo.

Grêmio (0) Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Ronald), Camilo, Alysson (André Henrique), Cristaldo (Monsalve) e Luan Candido (Cristian Olivera); Arezo. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: José Burgos.