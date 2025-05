Porto Alegre é confirmada como cidade-sede da Copa do Mundo 2027 e Beira-Rio é contemplado

Nesta quarta-feira (7) foi confirmado pela FIFA que Porto Alegre voltará a sediar uma Copa do Mundo após 13 anos, quando sediou a edição masculina de 2024. O reencontro da cidade com o torneio ocorrerá na próxima edição feminina em 2027. O anúncio da capital dos gaúchos como uma das cidades-sedes aconteceu no estádio Beira-Rio e contou com as presenças do prefeito Sebastião Melo, do governador Eduardo Leite e demais autoridades como o presidente do Inter, Alessandro Barcelos. A competição está marcada para ocorrer entre os dias 24 de junho a 25 de julho.

“Porto Alegre está preparada para receber atletas e torcedores de todo o mundo, com infraestrutura de qualidade e uma experiência inesquecível. A escolha da nossa cidade como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 nos projeta no cenário esportivo internacional, impulsiona o turismo, movimenta a economia local e deixa um legado permanente” , disse o prefeito Sebastião Melo.

Junto com Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Brasília também sediarão jogos na Copa. Os estádios contemplados serão: Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Castelão (Fortaleza), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio.

Para coordenar a organização da competição em Porto Alegre, está se encaminhando a criação da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina de Futebol 2027. No final do ano passado, o Estádio Beira-Rio, Centros de Treinamento, hotéis e estruturas da Capital passaram por vistorias comandadas por equipes da FIFA.

Entre os próximos passos, estão a divulgação das datas dos jogos a serem sediados por Porto Alegre e as equipes que vão disputar partidas aqui. Ao todo, 32 seleções integram o torneio. Além da estrutura física, o compromisso da cidade com o legado esportivo e o desenvolvimento do futebol feminino também são fatores importantes para a escolha, segundo a FIFA.