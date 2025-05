Inter visita o Atlético Nacional em jogo decisivo pela Libertadores

Com teor de decisão, o Inter encara o Atlético Nacional de Medellín nesta quinta-feira (8), às 21h30min. O duelo válido pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores pode encaminhar a vida do Colorado mas, por outro lado, também pode complicar a vida para os dois últimos compromissos. Na tabela, são dois pontos a mais que os colombianos. Os gaúchos ainda visitam o Nacional do Uruguai e encerram a fase de grupos em casa, contra o Tricolor de Aço.

Em solo estrangeiro desde terça, o time do técnico Roger Machado encerrou sua preparação nesta quarta. A promessa, por óbvio, é de força máxima para buscar, ainda, a redenção após a dura derrota para o Corinthians, no sábado. Espera-se, inclusive, que Alan Patrick reforce o meio-campo após sair no intervalo contra os paulistas. Ele sofreu um pequeno estiramento na coxa, mas está cotado para começar jogando.

Chamou a atenção, no entanto, que o jovem Gabriel Carvalho sobrou da lista de relacionados. Um dos destaques da equipe no ano passado, o meia de 17 anos não encontrou o mesmo futebol desde que retornou de lesão em abril. Outras duas crias do Celeiro de Ases, no entanto, ganham espaço. Gustavo Prado vem recebendo oportunidades como extrema, principalmente pela esquerda. Ele segue como opção, mas deve começar no banco.

O atacante Ricardo Mathias é a segunda promessa. No profissional desde 2024, é centroavante e já está credenciado à reserva imediata de Valencia. Sem o colombiano Borré, Roger esperava ansiosamente pela opção de Mathias, que sofreu uma entorse no joelho durante um treino e também ficou fora de ação. Quem também ficou em Porto Alegre foi Raykkonen, de apenas 16 anos, que ganhou minutos contra o Maracanã, na semana passada.

No mais, o Inter não deve ter grandes surpresas. O esquema com três volantes tende a ser dissolvido e a provável escalação tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Valencia.