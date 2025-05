Inter embarca para a Colômbia com Alan Patrick, mas sem Carbonero

A terça-feira (6) colorada foi de treino pela manhã e embarque para Medellín, na Colômbia, à tarde. O foco é total no duelo com o Atlético Nacional, às 21h30min de quinta, no Estádio Atanasio Girardot, pela 4ª rodada da Libertadores. Trata-se do confronto mais difícil da chave e pode encaminhar a vida do Inter na competição, em caso de vitória. A expectativa, portanto, é que o técnico Roger Machado consiga virar a chave das más atuações recentes e lave a alma com um triunfo fora de casa.

Mesmo assim, o empate é daqueles resultados que o torcedor assinaria antes da bola rolar. Pela situação da tabela, o momento do time e as próximas rodadas, é daqueles pontos que voltariam com um peso importante na mala. Vice-líder do Grupo F, o Colorado tem cinco pontos, dois a mais que os colombianos, que chegam logo atrás.

Em Porto Alegre, Roger trabalhou por dois dias no CT Parque Gigante. A principal esperança está na recuperação de Alan Patrick. Na reapresentação, o camisa 10 correu em volta do gramado com seus companheiros que foram titulares contra o Corinthians, no sábado, dando bons indícios em relação ao desconforto na coxa, sentido no intervalo contra os paulistas. Pelo caráter decisivo do jogo e o período entre os compromissos, o capitão deve reunir condições para estar em campo.

Carbonero, por outro lado, segue em espera. O colombiano não foi relacionado por sentir novas dores depois de quase um mês fora por uma contusão muscular na coxa. As extremas do ataque, portanto, seguem com Wesley sobrecarregado pela sequência de jogos e Bruno Tabata e Gabriel Carvalho custando a se firmar. Ademais, Vitinho está fora por uma fratura na mão e Borré segue como baixa na posição de centroavante. O contestado Valencia segue como única opção.

Logo após o embate em Medellín, a equipe segue na batida como visitante. O próximo é o Botafogo, no domingo, pelo Brasileirão. Será o terceiro em sequência, mas não o último. Isso porque o Inter ainda vai ao Uruguai pegar o Nacional de Montevidéu, antes de retornar ao Beira-Rio no dia 18, contra o Mirassol.