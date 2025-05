Inter foca na preparação para Libertadores com dúvidas no meio-campo

A largada da semana é de reajuste na rota e foco total na Libertadores. O Inter vem sendo questionado pelas atuações aquém do esperado e esperam-se respostas na quinta-feira (8), no duelo decisivo com o Atlético Nacional, na Colômbia, pela 4ª rodada do Grupo F do torneio continental. Na tabela, os gaúchos ocupam a vice-liderança com cinco pontos e podem ser ultrapassados pelos colombianos, que tem três, em caso de revés. No topo está o Bahia, com sete pontos, que nesta rodada recebe o Nacional de Montevidéu, lanterna da chave com apenas um ponto.

Depois de perder para o Corinthians no sábado, o Colorado tem um novo foco a ser resolvido durante a semana: a solidez defensiva. Foram quatro gols sofridos na Neo Química Arena, além dos dois anulados — vale lembrar que três tentos ocorreram após a expulsão de Bruno Henrique.

Após a folga no domingo e a reapresentação nesta segunda pela manhã, o grupo trabalha no CT Parque Gigante até terça, antes do embarque para Medellín. Na quarta, já em solo colombiano, se encerra a preparação, com algumas dúvidas no time titular. A primeira é de cunho físico. Alan Patrick sofreu um micro estiramento na coxa após deixar o duelo com o Timão no intervalo e é dúvida. O camisa 10 fará um trabalho especial e deve viajar, podendo começar no banco de reservas. Seu reserva imediato é Óscar Romero.

Em relação à escalação do final de semana, com três volantes, paira a dúvida sobre uma repetição. O técnico Roger Machado optou por Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique, com o primeiro recuado em uma linha com três zagueiros.

Agora, contra o Nacional, o dilema é se ele mantém a ideia ou retoma a formação com um meia de criação — Alan Patrick ou Romero — e dois extremas. Mesmo sem Vitinho, o comandante conta com Wesley, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho. Já Carbonero, em fase final de recuperação da lesão muscular na coxa, sofrida contra o Fortaleza, no dia 13 de abril, ainda é dúvida. A tendência, mesmo assim, é que o colombiano fique à disposição.