Com três gols de Yuri Alberto, Inter perde para o Corinthians no Brasileirão

Com um a menos no segundo tempo inteiro, o Inter não conseguiu suportar a pressão fora de casa e perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena, por 4 a 2. Os gols da partida foram de Yuri Alberto, três vezes, e Igor Coronado para o Timão. Aguirre e Thiago Maia fizeram do lado Colorado. O time de Roger Machado ficou a frente do placar após virar ainda no primeiro tempo, mas a expulsão de Bruno Henrique e os gols no final, impediram o triunfo dos gaúchos. Com a derrota deste sábado (3), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvirrubro fica, momentaneamente, na 8ª posição com 9 pontos.

Nos primeiros minutos os mandantes comandaram as ações. Depay, logo aos dez minutos, cabeceou com perigo à trave de Anthoni - que escorregou na hora de defender e deu sorte no destino da bola. Seguindo com o controle e ditando o ritmo do jogo, a recompensa dos corinthianos veio aos 24. Yuri Alberto recebeu em profundidade de Depay, passou por Vitão e Fernando e concluiu com perfeição no contrapé do goleiro alvirrubro. Abrindo o placar e fazendo valer a lei do ex.

Com o gol sofrido, o Inter se soltou mais no jogo. Tanto que, aos 33 minutos, Wesley quase deixou tudo igual em Itaquera. O atacante realizou boa jogada individual na área adversária e conseguiu uma finalização digna de empate se não fosse Hugo Souza, que com as pontas dos dedos, adiou o empate que apareceu aos 37. Mantendo o bom ritmo, os gaúchos se permaneceram em cima e foi em um perde-pressiona, que o mesmo Wesley cruzou para Aguirre, livre, deixar tudo igual.

Empolgados, os jogadores colorados não diminuíram o ritmo. Aos 41 minutos, após boa triangulação, Alan Patrick ficou de frente para a meta corintiana e, com um passe simples, mas eficiente, deixou Thiago Maia sem goleiro que finalizou para virar o confronto. O empate do Timão quase aconteceu aos 46 com Yuri Alberto, mas o arqueiro visitante apareceu para impedir o gol.

A volta para o segundo tempo começou agitada. Aos sete minutos, o camisa 9 alvinegro recebeu de Ángel Romero e soltou a bomba para recolocar o empate no marcador. Mas o árbitro assinalou falta de Matheuzinho na origem da jogada e anulou o gol após revisão no VAR. Não bastasse o ímpeto dos visitantes, Bruno Henrique entrou forte em em Ranielle. Falta que gerou o segundo amarelo e a expulsão do volante, aos 16. Com a menos, o Inter suportou a inferioridade numérica somente por dois minutos. Yuri Alberto, aos 18, de novo, recebeu um passe de cabeça do Matheus Bidu, e concluiu da mesma maneira para o fundo da rede.

Com um Alvirrubro fechado e com a menos, o Corinthians só conseguiu apresentar perigo aos 30, em uma cabeçada de Depay na trave esquerda de Anthoni. O holandes, entretanto, balançou as redes aos 33, quando aproveitou o cruzamento de Carrillo e superou o goleiro. Só que, o VAR salvou o Inter em mais uma oportunidade e anulou o feito, alegando falta em Gustavo Prado.

O castigo aos atletas de Roger que seguravam o empate, aconteceu. Óscar Romero levantou a perna em Bidu e cometeu a penalidade. Na cobrança, Yuri Alberto fez o hat-trick sobre seu ex-clube. Igor Coronado ainda ampliou o marcador de cavadinha, aos 57 minutos, e definiiu o placar de 4 a 2 para os donos da casa.

Agora, o Colorado volta as atenções para a Libertadores. O time de Roger Machado viaja a Medellín para enfrentar o Atlético Nacional-COL, no estádio Atanasio Girardot, na quinta-feira (8), às 21h30min, pela 4ª rodada do Grupo F da competição. Para as ambições dos gaúchos na competição, pontuar é fundamental, visto que, atualmente, o Alvirrubro está na 2ª posição da chave com 5 pontos, dois atrás do líder Bahia e dois à frente dos colombianos.

Corinthians (4) - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); José Martinez (Talles Magno), Raniele (Igor Coronado) e Carrillo; Depay, Ángel Romero (Maycon) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Inter (2) - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia (Ronaldo) e Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley (Luis Otávio) e Valencia (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado.



Árbitro - Paulo Cesar Zanovelli.