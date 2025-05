Carbonero não é relacionado para enfrentar o Corinthians e carências ofensivas aparecem

Os responsáveis por representar o Inter dentro de campo na partida contra o Corinthians estão postos. O clube divulgou, nesta sexta-feira (2), os relacionados para a disputa do duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro que acontece na Neo Química Arena, às 18h30min, e a ausência de Carbonero na lista pegou os torcedores de surpresa.

Cotado durante a semana como uma possível opção para enfrentar o Timão, o colombiano não tem nenhuma lesão constatada e estaria fora da partida por preservação. O Colorado realizará quatro fortes embates fora de casa nos próximos 15 dias - alternando entre Libertadores e Brasileirão - e, pensando na necessidade de pontuar contra o Atlético Nacional, na Colômbia, pela Libertadores, na quinta-feira (8), o técnico Roger Machado visualiza em Carbonero, uma peça fundamental. Principalmente pelas lesões confirmadas pelo Departamento Médico alvirrubro em jogadores de ataque.

Atualmente, o setor ofensivo tem, ao todo, quatro lesões confirmadas. São eles: Vitinho com fratura no dedo da mão esquerda, Borré e Lucca se recuperam de problemas na coxa e Ricardo Mathias que sofreu uma entorse no joelho direito. Todos não se enquadram como opções a Roger nos próximos jogos.

Desta forma, por conta da escassez de atletas ofensivos, o comandante necessita ter o camisa 7 em perfeitas condições para a partida que pode ser determinante na disputa da classificação do Grupo F. No atual momento, o time gaúcho se encontra na 2ª colocação da chave com 5 pontos, dois a menos que o líder Bahia e dois a mais que o 3º colocado - o próprio Atlético Nacional - portanto, torna-se indispensável um bom resultado no estádio Atanasio Girardot.

Confira a lista de relacionados para Coritnhians x Inter:

Goleiros: Anthoni e Kauan Jesus;

Laterais: Bernabei, Braian Aguirre, Ramon, Nathan;

Zagueiros: Vitão, Rogel, Victor Gabriel e Juninho;

Volantes: Bruno Henrique, Ronaldo, Luis Otavio, Fernando e Thiago Maia;

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Gabriel Carvalho, Óscar Romero;

Atacantes: Valencia, Raykkonen e Wesley;