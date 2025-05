Inter visita o Corinthians pelo primeiro jogo da maratona fora de casa

Apesar de pressionado por um rendimento similar ao do Gauchão, que não vem se repetindo nos últimos jogos, o Inter se aproveita da solidez dos resultados conquistados em abril para encarar a indigesta sequência deste início de maio. Neste sábado (3), às 18h30min, o Colorado visita o Corinthians na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois, vai para mais três confrontos como visitante, dois pela Libertadores, contra Nacional de Medellín e Nacional de Montevidéu, além do Botafogo, no meio-tempo entre colombianos e uruguaios, pela competição de pontos corridos. Quanto à solidez dos resultados, acaba por se tornar uma questão de ótica. Foram nove partidas no mês passado, uma média de uma a cada três dias. Mesmo assim, apenas uma derrota. No entanto, a sequência de quatro duelos sem vencer, com o revés para o Palmeiras e os empates com Fortaleza, Grêmio e Nacional, trouxeram desconfiança. No total, foram quatro vitórias, quatro empates e uma derrota, com 15 gols marcados e sete sofridos.

Ciente do aperto que irá passar nas próximas duas semanas, o técnico Roger Machado também lida com a gangorra do departamento médico. Por um lado, espera receber o atacante Carbonero por cerca de 45 minutos no final de semana. O colombiano está recuperado de uma lesão muscular de grau II na coxa esquerda.

Por outro, Borré, com o mesmo problema que seu compatriota, pode perder os quatro compromissos fora de casa — se machucou contra o Juventude, no último sábado, e ainda não tem previsão de retorno. Lucca e Ricardo Mathias também seguem fora. Ainda na linha de frente, Vitinho sofreu uma fratura no dedo da mão esquerda e é baixa por tempo indeterminado, informou o clube.

Diante deste cenário, Roger prepara sua equipe até sexta, no CT Parque Gigante. A tendência é de força máxima de olho no G-4. Hoje em 6º, os gaúchos somam nove pontos e torcem por um empate de Fluminense e Cruzeiro, que têm dez pontos cada e recebem Sport e Flamengo, respectivamente.

A provável escalação, portanto, tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Valencia. O destaque vai para aqueles que descansaram no meio de semana, contra o Maracanã. Vitão, Bernabei e Bruno Henrique sequer foram relacionados e estão de volta com o tanque cheio.

Do outro lado, está o alvinegro paulista que conta com o primeiro jogo do técnico Dorival Júnior como mandante. Após o capítulo esquecível na seleção brasileira, o comandante tem um elenco estrelado em suas mãos e existe a expectativa de briga por títulos na temporada. A provável escalação do 12º colocado tem Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá (Félix Torres), André Ramalho e Angileri; Raniele, Carrillo e Martínez; Breno Bidon, Romero e Yuri Alberto.