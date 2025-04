Roger admite preocupação com o mau momento vivido no setor de ataque do Inter

A atuação colorada nesta terça-feira (29) na vitória por 1 a 0 sobre o time da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, Maracanã-CE, pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, não agradou a torcida e a comissão técnica. O comandante Roger Machado, em coletiva pós-jogo, admitiu que a demonstração ofensiva do Inter não foi a ideal, mas minimizou as críticas direcionadas a Valencia -. O jogador foi vaiado por torcedores que estavam no Beira-Rio no momento da substituição durante o jogo.

“Me preocupa a gente ter o volume que tivemos e não ter sido competente para efetivar as oportunidades em gol diante de uma equipe inferior. Me preocupa a ineficiência. A gente tem sofrido poucos gols e temos tido poucos gols em um volume elevado de oportunidades criadas. O que me preocupa é o mau momento individual dos nossos jogadores de ataque”, afirmou Roger.

Mesmo admitindo a falta de eficiência no atual momento do Inter, Roger não procurou culpados individuais, mas sim, todo o setor ofensivo. “A instabilidade coletiva não é no todo. Eu a vejo em um setor específico. Em um setor de finalização. Precisamos balançar as redes. Não podemos fazer julgamentos precipitados envolvidos e cheios de emoções”, disse.

Sobre as dificuldades encontradas no decorrer do duelo contra o Maracanã, o líder da casamata colorada falou em falta de preenchimento da entrada da área, principalmente no primeiro tempo. Roger admitiu ter ficado esperançoso com o final da primeira etapa. “Me deixou otimista que seguiríamos o ritmo que terminamos a primeira etapa. Como não seguimos, realizamos trocas para que evoluíssemos no jogo”, concluiu.