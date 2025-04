Com gol no final, Inter supera noite apagada e vence o Maracanã-CE pela Copa do Brasil

Finalmente o Inter estreou pela Copa do Brasil. E com vitória. Mesmo com o time misto, com um primeiro tempo abaixo e com gol no final o Colorado se impôs no segundo tempo sobre o modesto Maracanã e venceu os cearenses, no Beira-Rio, pelo placar de 1 a 0 na partida de ida da 3ª fase da competição. O gol desta quarta-feira (29), marcado por Gustavo Prado, concedeu uma vantagem que permite, inclusive, um empate no jogo de volta - marcado para o dia 22 de maio, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

As expectativas para o confronto, por conta da disparidade técnica evidente entre as equipes, era de superioridade, desde os primeiros minutos, para o time do técnico Roger Machado. Entretanto, apesar dos 70% de posse de bola nos primeiros 20 minutos para o Alvirrubro, a única chance de gol se resumia a uma cabeçada de Rogel, aos oito, que passou sem grandes perigos ao gol de Rayr.



Com uma incessante manipulação de bola no meio campo e com abusos de cruzamento, o Inter acumulava inofensivas investidas ao Maracanã. A primeira finalização a meta dos cearenses veio aos 31, em uma conclusão de letra do Wesley, que aproveitou o cruzamento de Tabata e balançou as redes. - Porém, o camisa 21 estava em posição de impedimento. Confirmada pelo VAR.



Antes de ir pro intervalo, aos 45, Aguirre teve a oportunidade mais clara, até então, de abrir o placar. O lateral recebeu um excelente passe de Wesley e finalizou na saída de Rayr, que impediu o gol colorado. Quem não fez, desta vez, quase levou. Bravo, aos 49, foi acionado nas costas de Rogel e finalizou com perigo para fora. Esta que foi a única chance dos visitantes na primeira etapa.

Na segunda etapa, a tônica da partida seguiu a mesma: o Inter reteve a bola, acumulou ainda mais a posse e explorou exageradamente as alçadas da pelota na área adversária. A inexistência de perigo ao gol cearense durou até os 20 minutos, quando Óscar Romero recebeu um cruzamento e carimbou o travessão com uma cabeçada. As expectativas da torcida colorada aumentaram com a entrada de Alan Patrick e do garoto de 16 anos, Raykkonen, nos lugares de Romero e Valencia, respectivamente. - O equatoriano saiu sob vaias da torcida.



Aos 29, entretanto, a chance que os colorados esperavam. Wesley foi derrubado na área e o pênalti foi assinalado. Alan Patrick foi o encarregado da cobrança, mas em uma cobrança anormal para o camisa 10, o goleiro Rayr aproveitou e defendeu a penalidade. Mantendo o zero no placar. Se o meia que havia acabado de entrar, decepcionou, o jovem Rayykonen, encantou. O estreante da noite, aos 35, aproveitou o escanteio batido e cabeceou pro fundo da rede, marcando seu primeiro gol no profissional. Só que a noite não parecia ser favoravel ao mandantes. Após revisão do VAR, foi assinalado toque de mão do atacante, anulando o que seria o primeiro no Beira-Rio.

Só que o alívio veio aos 47 minutos com Gustavo Prado. O jovem aproveitou o rebote e estufou as redes do modesto Maracanã, permitindo o respiro aliviado dos mais de 15 mil colorados presentes e decretando a vitória suada na partida de ida da Copa do Brasil.

O próximo compromisso dos comandados de Roger Machado é contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no sábado (3), às 18h30min, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Inter se encontra na 6ª colocação com nove pontos e se vencer, pode entrar no G4 do torneio.



Inter (1) - Anthoni; Braian Aguirre, Rogel (Vitinho), Victor Gabriel e Ramon; Fernando, Thiago Maia e Óscar Romero (Alan Patrick); Bruno Tabata (Gustavo Prado), Wesley e Valencia (Raykkonen). Técnico: Roger Machado.



Maracanã (0) - Rayr; João Carlos, Jairo Silva, Wendel e Leandro; Rafael Mandacaru, Wilker (Anderson Santos), Michel Pires e Rogério (Jair Berlitz); Davi Torres (Testinha) e Bravo. Técnico: Júnior Cearense.



Árbitro - Bruno Pereira Vasconcelos.