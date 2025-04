Conselho Deliberativo do Inter aprova finanças de 2024 com balanço das enchentes

As finanças de 2024, apresentadas pelo Conselho de Gestão nesta terça-feira (29), foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Inter. O balanço explica o déficit das enchentes e o que foi recuperado através de "negociações com CBF e seguradora do Beira-Rio e do combate à inadimplência dos sócios e sócias", explicou o clube. O prejuízo total foi de R$ 86,2 milhões, mas R$ 18,9 milhões foram ressarcidos. Em nota, o Colorado salientou que "conselheiros e conselheiras que estiveram reunidos no Salão Nobre do legislativo colorado também trataram da aprovação das Atas das Sessões Extraordinária e Ordinária do último dia 17 de fevereiro e do debate de Assuntos Gerais do Inter".

O clube alvirrubro destaca que o planejamento no início do ano passado, financeiramente, estava voltado à construção de uma equipe competitiva. O reflexo foi a contratação do colombiano Borré, por exemplo, por 6,2 milhões de euros (cerca de R$ 33,2 milhões na cotação da época). Naquela janela, a primeira do ano, foram aproximadamente R$ 80 milhões investidos em reforços para a equipe principal.

A ofensiva no mercado foi fruto do que o presidente colorado, Alessandro Barcellos, classificou como trabalho duro dos anos anteriores, voltados ao equilíbrio do caixa. Era hora de colher os frutos. A enchente de maio, no entanto, atrasou os planos.

"Os danos da enchente foram mitigados graças a diversas ações conduzidas ao longo do ano, com destaque para a valorização dos ativos que compõem o elenco profissional masculino colorado, o engajamento da torcida, que gerou receitas sociais maiores do que as registradas em 2023, mesmo com os quase três meses sem jogos no Beira-Rio, e os esforços empreendidos com o objetivo de reduzir despesas e custos". Foi o que disse o diretor executivo de finanças, Aldoir Pinzkoski Filho, de acordo com o Inter.

Quanto à aprovação das contas apresentadas, 131 deram a luz verde, 51 aprovaram com ressalvas e 14 reprovaram. Houveram, ainda 34 abstenções. Também foi celebrada a marca de 150 mil sócios, atingida na quinta, e o título do Campeonato Gaúcho. Barcellos se pronunciou pedindo a união entre os movimentos políticos do clube, que se intensificou na final do Estadual.