Inter se prepara para maratona fora de casa entre Brasileirão e Libertadores

Após cinco jogos seguidos em Porto Alegre - nos quais acumulou dois empates, duas vitórias e uma derrota - o Inter gira a chavinha do planejamento e se prepara para quatro embates em 15 dias, desta vez, fora da capital gaúcha. Os duelos acontecem na seguinte ordem: Corinthians (03/05), Atlético Nacional-COL (08/05), Botafogo (11/05), Nacional-URU (15/05 ).

Mais do que pensar em estratégias táticas para os confrontos, o técnico Roger Machado precisa administrar as trocas na equipe para minimizar o desgaste físico dos atletas, evitando novas lesões. Atualmente, está em três o número de atletas que se encontram no departamento médico, e todos no setor de ataque: Ricardo Mathias sofreu uma entorse no joelho direito e se encontra em estágio de finalização da recuperação. Enquanto Borré e Lucca, serão ausências dos próximos compromissos por lesão na coxa.

“Vamos chegar descansados na medida do desgaste que essa sequência trás. Não dá pra se iludir e achar que essa sequência não vai trazer um nível alto de desgaste. Faremos escolhas para cada partida. Passamos abril com uma nota boa, não é excelente. Agora, vamos entrar em maio, que é decisivo”, disse Roger.

Para conseguir atingir a excelência ainda inalcançada, Roger terá de contornar as ausências e o mau momento do ataque colorado. Desta forma, abre-se ainda mais espaço para a utilização dos jovens, Raykkonen e Gustavo Prado. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã-CE, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, Gustavo foi elogiado pelo comandante. “O (Gustavo) Prado já tinha entrado bem no jogo contra o Juventude e contra o Nacional. E acho que ele entrou bem (contra o Maracanã). O Prado é um ponta que era meia e que não tem o hábito de atacar o segundo pau dentro da área quando a jogada está se desenhando. Eu tenho cobrado isso dele”, afirmou.

A sequência de jogos fora de casa inicia neste sábado (3) contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Campeonato Brasieiro. Depois, o Colorado alterna entre Libertadores e Brasileirão nos jogos contra Atlético Nacional, em Medellín, Botafogo no Rio de Janeiro e Nacional no Uruguai.