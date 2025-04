Grêmio e Mano Menezes buscam reabilitação contra o CSA pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil é um elemento que aproxima Grêmio e Mano Menezes - o Tricolor é pentacampeão do torneio, enquanto o comandante tem três conquistas -. Nada melhor, portanto, que a própria competição para a primeira vitória do treinador e o fim da sequência de cinco jogos negativos vir a acontecer. A história de ambos precisa aparecer na partida desta quarta-feira (30), contra o CSA, pelo duelo de ida da 3ª fase, no estádio Rei Pelé, em Maceió, visando contornar o mau momento.

Para a partida, a tendência é de ter inicialmente em campo os onze titulares ideias para o treinador. Em relação ao jogo do fim de semana contra o Vitória, duas mudanças devem ocorrer nas laterais: a entrada de João Pedro no lugar de Igor Serrote e Marlon no lugar de Lucas Esteves. Já no banco de reservas, as ausências se alastram no setor ofensivo. Aravena se junta à Arezo, Pavón e Amuzu com problemas musculares e será desfalque contra os alagoanos.

O time titular que vai entrar em campo contra o CSA deve ser formado por Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Cristaldo e Edenilson; Cristian Olivera e Braithwaite.

Apesar das classificações nas fases iniciais, a maneira que vieram obriga atenção. Na 1ª fase, o Tricolor enfrentou o São Raimundo-RR e, mesmo com a discrepância de elencos e investimentos, o time treinado, na época, por Gustavo Quinteros perdia por 1 a 0 até os minutos finais e estava sendo eliminado. Até que Kike Olivera igualou o marcador, levando a decisão para os pênaltis, onde os gaúchos avançaram no torneio. Na fase seguinte, a maneira de classificação foi repetida. O empate em 3 a 3 no tempo normal com o Athletic-MG, obrigou os êxitos nas penalidades.

É preciso que os jogadores e comissão técnica, para evitar novos sustos, superem os resultados dos últimos jogos gremistas. Sem vencer no seu retorno ao Grêmio, Mano Menezes vê evolução na equipe. “Achei que as coisas melhoraram em aspectos importantes. Ficamos esperançosos de que os outros problemas seguirão o mesmo caminho”, acredita.

Na vésperas da partida, ocorreu a apresentação do novo coordenador técnico do Tricolor, Luiz Felipe Scolari, na manhã de terça-feira, no CT Luiz Carvalho. Felipão falou sobre o seu novo cargo no clube e enfatizou a linha de trabalho que pretende adotar.

“Vou tomar a parte administrativa. Vou aprender gradativamente e procurar auxiliar a parte de campo na média que for solicitado. Dentro de campo é com o Mano Menezes. Ele sabe o que fazer. Se precisar da parte administrativa, vou fazer. Temos objetivos que precisam ser atingidos, são difíceis, mas vamos conseguir. Vejo as pessoas que trabalham aqui querendo o bem do Grêmio”, afirmou.

Logo após a apresentação, o ex-treinador viajou a Maceió e integrou a delegação para o jogo contra o Azulão. A ideia é que o novo coordenador acompanhe as delegações nas maiorias dos jogos, sendo o elo de ligação da direção com jogadores e comissão técnica. Acompanhar e analisar as categorias de base também compõem seus afazeres.