Grêmio busca contornar os erros individuais para encerrar jejum de vitórias

Os jogos passam e as frustrações se acumulam. Com o empate contra o Vitória na última partida, o Grêmio chegou ao seu 5º jogo consecutivo sem vencer e, não bastasse os resultados, a maneira que ocorrem desapontam ainda mais os torcedores. O duelo contra os baianos marcou o segundo jogo do técnico Mano Menezes na casamata tricolor, e o segundo em que o empate é decretado por erros individuais. Em busca do seu primeiro triunfo no retorno ao Tricolor, o comandante prepara a sua equipe para enfrentar o CSA, nesta quarta-feira (30), pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé.

A partida é vista como uma boa oportunidade de melhorar o ânimo e premiar as mudanças de postura que o novo treinador estabeleceu no time. Segundo o próprio Mano, as evoluções vêm acontecendo. "Demos passos importantes na firmeza do que queremos fazer. Brigar pela bola. Isso vai dando confiança para a gente dar um passo à frente. Quem sabe pela Copa do Brasil”, acredita.

O confronto contra os alagoanos acontece em um momento em que a ausência de confiança é notória nos jogadores gremistas. Somados a isso, os erros individuais de Jemerson e Tiago Volpi, nas partidas anteriores, ocorreram e distanciaram o retorno das vitórias gremistas. Mano foi categórico no pedido de apoio dos torcedores neste momento de instabilidade e afirmou que a falta de treino é a causa dos erros.

Entretanto, é no meio da fase negativa que o Grêmio volta as atenções para a Copa do Brasil. Competição que o Tricolor acumula duas suadas classificações nos pênaltis contra São Raimundo e Athletic-MG nas fases anteriores. Sem vencer ainda no torneio, o Tricolor realiza, em Salvador, o último treinamento antes da viagem para enfrentar o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Para o duelo desta quarta-feira, o Tricolor terá mais uma baixa no setor ofensivo: Aravena sentiu dores musculares no último jogo e deve se juntar a Amuzu, Arezo e Pavón como desfalques. Assim, Cristian Olivera, Braithwaite, Alysson e André Henrique são as opções no ataque para o comandante gremista.

Outra questão que movimenta a véspera da partida é a apresentação do novo coordenador técnico tricolor. Felipão promoverá suas primeiras palavras no seu retorno a Porto Alegre, desta vez, na função que não lhe foi habitual ao longo da sua carreira. Após a coletiva de imprensa no CT Luiz Carvalho, Felipão deve integrar a delegação para o jogo contra o CSA.