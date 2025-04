Contra o Vitória, Grêmio empata a segunda com Mano e segue no Z-4 do Brasileirão

A atuação deste domingo (27) não foi das melhores, e nem o resultado. No segundo jogo da Era Mano Menezes no Grêmio, veio também o segundo empate, este em 1 a 1, contra o Vitória, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, para pouco mais de 18 mil pessoas. Em um jogo apático, o Tricolor abriu cedo o placar e se fechou, mas o tiro saiu pela culatra no segundo tempo. Com o tropeço, os gaúchos seguem no Z-4, na 17ª colocação, com cinco pontos.

A primeira chegada foi do rubro-negro baiano, melhor na partida. Aos 15, Gustavo Mosquito cortou da esquerda para o meio e bateu rasteiro, na rede pelo lado de fora. Mas foi na bola aérea, logo em seguida, que os gremistas escaparam e abriram o placar. No escanteio, Cristaldo cobrou aberto e Wagner Leonardo subiu livre, escorando para Jemerson, completamente sozinho na pequena área, completar para o fundo da rede. Já nos acréscimos do monótono primeiro tempo em Salvador, Jamerson arriscou de fora da área, mas o chute saiu rasteiro e Volpi defendeu sem sustos.

Na etapa complementar, domínio mandante e empate aos 20 minutos. Jamerson cobrou falta pela esquerda, Volpi saiu mal e Carlinhos subiu sozinho, com o gol vazio, para cabecear tranquilo e devolver a igualdade ao marcador. No mais, uma partida esquecível para os dois lados, que se contentaram com o empate e pouco produziram para sair com os três pontos. A exceção foi um lance tricolor aos 44, em que Nathan Pescador, André Henrique e Aravena finalizaram em sequência. Os dois primeiros pararam no goleiro, e o chileno, por fim, isolou.

O Grêmio segue em Salvador e treina segunda e terça no CT do Bahia. Depois, vai para Alagoas, onde enfrenta o CSA, na quarta, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O coordenador técnico Felipão, anunciado na sexta, só se junta ao grupo após o confronto, já em Porto Alegre.

Vitória (1) Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ronald, Pepê (Baralhas) e Matheuzinho (Ricardo Ryller); Erick (Carlinhos), Janderson (Lucas Braga) e Gustavo Mosquito (Fabrício). Técnico: Thiago Carpini.

Grêmio (1) Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuellar), Edenilson (Nathan) e Cristaldo (Monsalve); Cristian Olivera (Aravena) e Braithwaite (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Felipe Fernandes Lima.