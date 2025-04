Grêmio anuncia Felipão como coordenador técnico

Em notícia publicada no site oficial do clube, o Grêmio anunciou, na noite desta sexta-feira (25), a contratação de Luiz Felipe Scolari como seu novo coordenador técnico. Com experiência na função adquirida mais recentemente no Athletico-PR, Felipão assume o cargo pela primeira vez no clube gaúcho.

Identificado com o Grêmio, como treinador, Felipão comandou os títulos do Bicampeonato na Copa do Brasil, em 1994, Bicampeonato da Libertadores, em 1995, e Bicampeonato Brasileiro, em 1996, além de conquistar a Recopa Sul-Americana no mesmo ano. Também tem papel importante na reconstrução da equipe, em 2015, e que, no ano seguinte, conquistou o Pentacampeonato da Copa do Brasil. Sua última passagem na casamata gremista foi em 2021.

Em sua carreira como treinador, comandou a Seleção Brasileira na conquista do Penta da Copa do Mundo, em 2002, e voltou a Seleção para a Copa de 2014. Entre 2003 e 2008, esteve no comando de Portugal, e tem passagens por times estrangeiros, como Chelsea/ING e Guangzhiu Evergrande/CHI, entre outros.