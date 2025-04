Grêmio e Vitória se enfrentam em confronto direto para fugir do Z-4 no Brasileirão

A expectativa de melhora com a chegada do novo técnico Mano Menezes precisa refletir, principalmente, no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ocupa, atualmente, a 19ª colocação do Brasileirão com quatro pontos, mas está apenas a um ponto da primeira equipe fora da zona de rebaixamento: o Vitória, adversário deste domingo (27), pela 6ª rodada, no estádio Barradão, em Salvador, às 18h30min.

empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz pela Sul-Americana Após o, na estreia do novo comandante em uma noite pouco inspirada na Argentina, nesta quinta, o Tricolor está frente a frente com um adversário modesto, que também não se encontrou na temporada e, em questões de matéria prima, é claramente inferior.

O duelo também marca uma tentativa dos gaúchos de contornar a má fase no Nacional e apresentar melhoras para a torcida. O Grêmio não sabe o que é vencer há quatro jogos na competição, e acumula somente uma vitória, na estreia, contra o Atlético-MG, em casa. Desde então, foi somente um ponto somado e pobres demonstrações coletivas da equipe.

Com a chegada de Mano à casamata, a torcida se enche de esperanças de uma nova postura dos atletas. Mais do que isso, é necessário se desvincular das fotografias das rodadas passadas e iniciar a recuperação no Brasileirão neste domingo, contra os baianos. "Quero dizer que o momento ruim vai passar. Vamos colocar em campo uma equipe com comportamento que traga perspectiva para o torcedor acreditar", disso o novo treinador.

A postura contra os argentinos, em sua primeira amostragem, já foi mais segura defensivamente, apesar dos gols sofridos. Isso porque eles ocorreram a partir de erros individuais do zagueiro Jemerson, que deixaram os três pontos escapar.