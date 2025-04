Felipão é apresentado no Grêmio e adota discurso de 'ouvir bastante e falar pouco'

Grêmio e Luiz Felipe Scolari iniciam sua nova fase. O ex-treinador retorna ao Tricolor para iniciar a sua 5ª passagem no clube, desta vez, como coordenador técnico. Felipão concedeu, na manhã desta terça-feira (29), sua coletiva de apresentação na volta ao clube, e destacou que vai trabalhar na parte administrativa, de uma maneira diferente do que lhe foi habitual durante a carreira. Nas suas palavras: “ouvindo bastante e falando pouco”.

A relação com o treinador, que se iniciou na primeira passagem em 1987 e se encerrou em 2021, terá uma cara nova. Felipão foi categórico ao afirmar que na função de coordenador técnico, suas ações se limitam ao extra-campo, podendo auxiliar o técnico e jogadores somente quando lhe for solicitado.

“Vou tomar a parte administrativa. Vou aprender gradativamente e procurar auxiliar a parte de campo na média que for solicitado. Dentro de campo é a parte do Mano Menezes. Ele sabe o que fazer. Se ele precisar da parte administrativa, vou fazer. Temos objetivos que precisam ser atingidos, são difíceis, mas vamos conseguir. Estarei juntos com esses objetivos e vejo as pessoas que trabalham aqui querendo o bem do Grêmio”, afirmou.

Uma parte fundamental nesta sua nova fase no Tricolor será a ação nas categorias de base. O ex-treinador irá preparar relatórios sobre as categorias de base para repassar os detalhes à direção e pontuar aspectos que visualizar como pertinentes. “Vou assistir aos jogos e colaborar com os atletas e treinadores. Aos poucos vamos identificando e trazendo colaboração para os dirigentes sobre a base”, falou.

Por parte dos torcedores, a expectativa era de ações conjuntas com o treinador Mano Menezes, principalmente no vestiário. Porém, Felipão destacou que o time é do comandante e não pretende intervir na relação do próprio com os jogadores. “Dentro de campo é tudo com o Mano. Ele sabe que posso, uma vez ou outra, emitir um parecer, se for solicitado. Não sou a pessoa que vai trabalhar com os jogadores. Posso emitir parecer, escuto quem quiser e se achar que pode melhorar com isso”, comunicou.

Entretanto, o coordenador técnico gremista reconhece que precisará se conter para não intervir em questões que fogem da sua alçada. “Tenho que conter a empolgação. Sei disso. Tenho um controle bom quando quero”, assegurou ele de maneira bem-humorada.

No final da coletiva, as questões profissionais abriram espaço para o lado sentimental. Felipão voltou a se declarar ao clube. “O Grêmio pra mim é um amor, é aquilo que sempre gostei desde crianças. É tudo na vida que a gente pode ter desejo. Eu quero mais uma vez dar uma retribuição ao Grêmio neste meu novo cargo”, concluiu.