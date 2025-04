Com tendência de time misto, Inter tem dúvida no ataque contra o Maracanã

Mais tranquilo pela vitória no final de semana, o Inter quer definir sua vida na Copa do Brasil já nesta terça-feira (29). No Beira-Rio, às 19h, contra o Maracanã, do Ceará, o Colorado tem a missão de construir uma vantagem expressiva no jogo de ida da 3ª fase e encaminhar a classificação. Diante do modesto adversário da Série D, a tendência é de time misto, sob a premissa que os nomes oriundos do banco vençam sem sustos. A volta está marcada para o dia 22 de maio, sem estádio confirmado.

A preparação, no entanto, foi a mais curta possível. Depois de bater o Juventude no sábado, o técnico Roger Machado deu folga no domingo e a reapresentação ocorreu nesta segunda à tarde, no CT Parque Gigante. A principal dúvida está no comando do ataque, perante os problemas no departamento médico.

Estava escrita a oportunidade de Borré como titular, mas o colombiano se lesionou contra o Papo — sentiu a posterior da coxa ao esticar a perna para alcançar um cruzamento — e não fica à disposição. Os mais jovens, Lucca e Ricardo Mathias, sofrem com um desconforto muscular e uma entorse no joelho, respectivamente.

De ofício na posição, resta Enner Valencia. O equatoriano, porém, vem de uma sequência pesada e também é candidato à preservação. A outra opção é Wesley, também desgastado. Foi ele quem fez a função quando Borré saiu no sábado e Roger, na coletiva, se mostrou satisfeito com o desempenho.

A provável escalação colorada, portanto, tem Anthoni; Nathan (Aguirre), Rogel, Victor Gabriel e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Gabriel Carvalho, Valencia (Wesley) e Vitinho. Os titulares devem aparecer no banco de reservas, à exceção do volante Fernando. Ele foi baixa contra o Papo por não se recuperar de dores no tornozelo após um choque com Vitão na última terça, contra o Nacional, do Uruguai.

Pesa também a sequência das próximas duas semanas. Após cinco jogos em Porto Alegre, o Inter vai para outros quatro fora de casa. Contra Corinthians, Atlético Nacional, Botafogo e Nacional, nesta ordem, o time gaúcho terá o desgaste extra das viagens e só volta ao Beira-Rio no próximo dia 18, contra o Mirassol. Por isso o cuidado com Fernando, veterano e peça-chave no time de Roger.