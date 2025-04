Pelo Brasileirão, Inter vira sobre o Juventude e encerra jejum de vitórias

Em um sábado ensolarado e diante dos mais de 31 mil colorados presentes no Beira-Rio, o Inter voltou a vencer depois de quatro jogos. Foi em uma imponente virada sobre o Juventude, por 3 a 1, após o apagão no início, que o time do técnico Roger Machado se reencontrou dentro de campo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos, a equipe passa a ocupar Os gols foram marcados por Victor Gabriel, duas vezes, e Borré. Quem abriu a contagem para o time da Serra foi Batalla.

Na escalação, Roger cumpriu o que havia indicado após o empate com o Nacional, do Uruguai, na terça. Poupou nomes desgastados. Neste caso, o lateral-direito Braian Aguirre e o volante Fernando. Entraram Nathan e Ronaldo.

Ainda antes da bola rolar, o clube gaúcho promoveu uma ação de conscientização sobre o autismo. Os jogadores entraram com abafadores de ouvido e, na camisa vermelha, foi estampado um patch em referência à causa do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Soprado o apito, um balde de água fria para os donos da casa e um fôlego extra para os jaconeros. Logo aos quatro minutos, Gilberto partiu por trás da defesa, atrasou a passada e encontrou Batalla, livre no meio da área. O atacante bateu de canhotana saída de Anthoni e abriu o placar na primeira oportunidade da partida.

A resposta foi rápida e o VAR foi acionado antes dos dez minutos. Tabata sofreu pênalti de Giraldo, mas Valencia havia batido com a mão na bola na origem da jogada e árbitro marcou a falta após revisão no monitor.

A desvantagem, mesmo assim, não perdurou. Aos 19, Alan Patrick cobrou escanteio pela esquerda na cabeça de Victor Gabriel. O zagueiro subiu livre e parou no ar para testar com força, no canto, sem chances para o goleiro Gustavo. E aos 31, quase a virada. Em mais um escanteio, Tabata recebeu na segunda trave e parou no goleiro.

E aquele escanteio esquerdo foi a arma letal dos donos da casa. Alan Patrick cobrou mais um e a virada veio com um replay do primeiro gol: Victor Gabriel estava um pouco mais atrás, subiu sozinho e acertou outro cabeceio indefensável, aos 39.

Na volta dos vestiários, uma blitz e o terceiro tento colorado. Aos 14, Nathan, no contra-ataque, bateu travado com a defesa em lance perigoso. No escanteio, Vitinho parou em Gustavo. E na cobrança seguinte, bola para Borré e fim de seca para o colombiano. Alan Patrick deu sua terceira assistência — mais uma vez pelo canto esquerdo — e o camisa 19 voltou a marcar com um belo cabeceio à queima-roupa. O infortúnio do camisa 19 foi uma lesão muscular na sequência, que o tirou de ação aos 30.

O Inter seguiu em cima, mas não ampliou — Ronaldo até fez o seu no rebote de uma falta cobrada por Alan Patrick, mas estava impedido. Agora, o foco do Inter já está voltado para terça, contra o Maracanã, do Ceará, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Será o último dos cinco compromissos em sequência na Capital. Depois, o Alvirrubro retoma o cronograma de viagens para quatro jogos como visitante, contra Corinthians, Atlético Nacional, Botafogo e Nacional, respectivamente.

Inter (3) Anthoni; Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick (Óscar Romero); Bruno Tabata (Vitinho), Valencia (Borré) (Gustavo Prado) e Wesley. Técnico: Roger Machado.

Juventude (1) Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins (Abner), Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Jean Carlos) e Alan Ruschel (Felipinho); Daniel Giraldo e Jadson; Batalla, Ênio (Giovanny) e Gilberto (Emerson Galego). Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza.