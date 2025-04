Inter fecha primeiro turno com tropeço e precisa ganhar fora na Liberadores

Metade da fase de grupos da Libertadores já foi, e o Inter está, hoje, na zona de classificação às oitavas de final. O Grupo F, no entanto, está embolado e o tropeço em casa nesta semana pode tornar uma possível classificação ainda mais dramática. Na chave da morte, o Colorado está ao ao lado do Nacional, do Uruguai, do Atlético Nacional, da Colômbia, e do Bahia, o líder isolado após três rodadas.

O time do técnico Roger Machado é o 2º colocado, com cinco pontos, uma vitória, dois empates, sete gols marcados e quatro sofridos. O artilheiro é Alan Patrick, de maneira isolada. São quatro tentos, sendo três de pênalti e um com a bola rolando. A tabela completa tem os baianos com sete pontos no topo, os gaúchos logo atrás e os estrangeiros logo atrás. O Nacional de Medellín tem três pontos, enquanto o de Montevidéu tem apenas um.

Depois do empate com o time de Salvador, a goleada sobre os colombianos e outro empate, dessa vez com os uruguaios, o Colorado vai para duas partidas fora de casa fora do País e encerra a campanha no Beira-Rio, contra o Bahia. Contra o Nacional, o empate em 3 a 3 na Capital é considerado um tropeço. Em um torneio como esse, o fator casa é fundamental e costuma decidir em grupos tão parelhos. Urge, portanto, a necessidade de vencer ao menos um dos jogos como visitante na sequência.

Confira o calendário do Grupo F

4ª rodada

Bahia x Nacional - 07/05

Atlético Nacional x Inter - 08/05

5ª rodada

Atlético Nacional x Bahia - 14/05

Nacional x Inter - 15/05

6ª rodada

Inter x Bahia - 28/05

Nacional x Atlético Nacional - 28/05