Após vitória sobre o Juventude, Roger celebra atuação e fala sobre Thiago Maia no Inter

Com a boa atuação e o retorno das vitórias neste sábado, na virada por 3 a 1 sobre o Juventude pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado repercutiu em entrevista coletiva a superioridade de sua equipe, apesar de sofrer o gol cedo mais uma vez. O comandante até esperava encontrar os espaços com a bola no chão, mas celebrou a efetividade dos escanteios, que originaram os três gols.

“Antes do jogo, não treinamos a bola parada ofensiva, mas sim a defensiva. Mas a qualidade dos nossos cobradores e dos cabeceadores foi fundamental. O Victor Gabriel é um fenômeno na bola aérea”, explicou o comandante. Foi do jovem zagueiro os dois primeiros gols.

Na sequência, Roger falou sobre a situação do volante Thiago Maia, que perdeu espaço quando voltou da transferência frustrada para o Santos no início do ano. “Ontem falei com o Thiago e perguntei como ele estava vendo esse momento. Dividi com ele que mesmo antes da saída ele não vinha no nível do ano passado e que também por isso o Bruno Henrique passou a ser titular”, explicou o técnico, que completou sobre a sequência do jogador: “Mas quando ele voltou falei que na vida só a morte não se resolve. São vários fatores, não é birra do treinador e por vezes um externo só atinge uma parte deles”.

Ainda no meio-campo, o treinador disse que Fernando não foi preservado. O volante sofreu uma pancada de Vitão no último jogo e não se recuperou plenamente de um problema no tornozelo. Por isso, o experiente camisa 5 sequer foi relacionado. Roger, no entanto, não deu indícios se ele retorna ou não na terça, para enfrentar o Maracanã, do Ceará, em casa. Quem pode aparecer, conforme indicou o professor, é Carbonero. O atacante treina no campo e está próximo de um retorno ao time.