CBF foca em Ancelotti, do Real Madrid, e Jorge Jesus vira segunda opção

A CBF avança na tentativa de contratar o técnico Carlo Ancelotti diante da crise enfrentada no Real Madrid. Com isso, Jorge Jesus, que antes era prioridade, está em compasso de espera, como segunda opção para a entidade.

O técnico italiano sempre foi o preferido do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Mas era considerado inviável para os prazos da entidade, que quer contar com um treinador no meio de maio para a convocação da próxima data Fifa.

Mas as más campanhas do Real Madrid na atual temporada deixaram o técnico próximo de uma saída. Pelo menos duas fontes indicaram à reportagem como quase certa sua saída do time. A questão é quando. Com esse cenário, a CBF voltou a espichar seus olhos e fazer contatos para tentar contratar o italiano. Pessoas com trânsito na confederação veem contatos avançados entre a entidade e o treinador.

O TIMING É CRUCIAL

O problema são as datas: o Real Madrid tem a final da Copa do Rei contra o Barcelona, no próximo sábado (26). Há a expectativa de que o treinador possa se desligar do clube depois dessa data. Neste caso, a CBF aceleraria com toda força em sua direção.

Outra possibilidade é que sua novela no Real Madrid prolongue. Inicialmente, Ancelotti dizia que só decidiria sua vida após a temporada. Nesta semana, no entanto, mostrou certa impaciência ao dizer que não seria um "treinador com chicote", em resposta às críticas sobre sua postura com os atletas do elenco. Ainda assim, reafirmou que queria permanecer o máximo possível no Real.

JESUS DE OLHO

Se essa permanência de fato se prolongar, com o Real perseguindo o Barcelona no Espanhol, aí o cenário ficaria difícil para a CBF fechar com o italiano até o meio de maio. Até por isso o contato com Jorge Jesus foi mantido, não houve interrupção da conversa. Se Ancelotti se tornar inviável de novo, a CBF poderia fechar negociação com o português do Al Hilal já no início de maio, após a final da Champions da Ásia, que será no dia 3.

Em qualquer cenário, a CBF está aberta a pagar multa rescisória. O presidente considera como "investimento". O início da próxima semana, portanto, deve indicar se a CBF acelera seu avanço para conseguir o preferido Ancelotti ou volta ao plano inicial de Jesus