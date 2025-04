Oferta do Al Hilal por Raphinha compraria 18 dos 20 elencos da Série A

O Al Hilal estaria disposto a desembolsar cerca de R$ 1,1 bilhão em salários para contar com o atacante Raphinha. A quantia, porém, seria suficiente para comprar todo o elenco de 18 dos 20 clubes da Série A do Brasileiro. Apenas Palmeiras e Flamengo "escapariam" de uma possível investida do time de Jorge Jesus.

Segundo o Transfermarkt, o elenco alviverde é o mais valioso do Brasileiro e está avaliado em R$ 1,57 bilhão. O Flamengo, com R$ 1,44 bilhão, é o segundo da lista. Já os elencos dos outros 18 clubes sairiam mais em conta do que os honorários de Raphinha. O Botafogo, dono do terceiro elenco mais caro da Série A, por exemplo, sairia cerca de R$ 200 milhões mais barato.

Valor de mercado dos times da Série A do Brasileirão:

1 - Palmeiras - 238,75 milhões de euros (R$ 1,57 bilhão)

2 - Flamengo - 219,15 milhões de euros (R$ 1,44 bilhão)

3 - Botafogo - 135,95 milhões de euros (R$ 896 milhões)

4 - Corinthians - 123,25 milhões de euros (R$ 812,3 milhões)

5 - Internacional - 106,55 milhões de euros (R$ 702,2 milhões)

6 - Grêmio - 98,10 milhões de euros (R$ 646,5 milhões)

7 - Santos - 96,10 milhões de euros (R$ 633,3 milhões)

8 - Atlético-MG - 93,70 milhões de euros (R$ 617,5 milhões)

9 - Bahia - 92 milhões de euros (R$ 606,3 milhões)

10 - Cruzeiro - 89,55 milhões de euros (R$ 590,1 milhões)

11 - Vasco - 86,88 milhões de euros (R$ 572,6 milhões)

12 - São Paulo - 80,65 milhões de euros (R$ 531,5 milhões)

13 - Fluminense - 73,6 milhões de euros (R$ 485 milhões)

14 - Red Bull Bragantino - 70,1 milhões de euros (R$ 462 milhões)

15 - Fortaleza - 47,85 milhões de euros (R$ 315,3 milhões)

16 - Vitória - 39,95 milhões de euros (R$ 263,2 milhões)

17 - Sport - 36,65 milhões de euros (R$ 241,5 milhões)

18 - Ceará - 30 milhões de euros (R$ 197,7 milhões)

19 - Mirassol - 18,23 milhões de euros (R$ 120,1 milhões)

20 - Juventude - 17,38 milhões de euros (R$ 114,5 milhões)

RAPHINHA DE SAÍDA DO BARCELONA?

O brasileiro desperta o interesse do futebol árabe desde a última janela de transferências, mas quer ficar no Barça. Raphinha tem contrato até 2027 e deseja estender seu vínculo com o clube blaugrana. O Al-Hilal estaria disposto a pagar 200 milhões de dólares (aproximadamente R$ 1,1 bilhão) de salário para o atacante ao longo de quatro temporadas. A informação é do jornal espanhol Sport.

Dessa forma, o jogador receberia 50 milhões de dólares (cerca de R$ 286 milhões) por temporada. O clube saudita propõe um vínculo até 2029. Além disso, o Al-Hilal estaria disposto a pagar 100 milhões de euros (cerca de R$ 659 milhões) ao Barcelona pela transferência. Raphinha é um dos destaques do time de Hansi Flick e pode ser candidato à Bola de Ouro.