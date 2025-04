João Fonseca vence sem dificuldades em estreia no Masters 1000 de Madri

Antes prodígio, agora realidade. Nesta quinta-feira, João Fonseca venceu com facilidade seu primeiro compromisso no Masters 1000 de Madri. Contra o dinamarquês vindo do qualifying Elmer Moller, 114º do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o jovem de 18 anos, atual 65º do mundo, triunfou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Foi a primeira partida do carioca, sensação do circuito desde a participação no Masters 1000 de Miami, quando caiu na 3ª rodada frente ao australiano Alex de Minaur, então 11º do mundo. Na próxima fase do torneio na Espanha, Fonseca encara o norte-americano Tommy Paul, 12º do ranking mundial. A partida está prevista para sábado, com horário a definir.

Na chave feminina, Bia Haddad Maia, 19º no ranking da Associação das Tenistas Profissionais (WTA) voltou a vencer uma partida após mais de três meses. A paulista de 28 anos venceu a norte-americana Bernarda Pera (81º) de virada por 2 sets a 1, com parciais 2/6, 6/3 e 6/1.

Na próxima rodada, Bia enfrenta a suíça Belinda Bencic, 42ª do ranking. O confronto também está previsto para sábado, com horário a definir. A última vitória da brasileira no circuito em simples havia sido no Australian Open, em janeiro. Desde então, ela engatou uma série negativa de nove derrotas em sequência.