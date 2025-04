Vini Jr. se aproxima de renovação com o Real Madrid até 2030, diz jornal

Em meio ao interesse da Arábia Saudita, Vinícius Júnior está próximo de selar novo acordo com o Real Madrid até 2030. Na reta final da temporada 2024/2025, estafe e jogador mantiveram reuniões regulares com o clube merengue até chegar a um acordo em comum, mesmo em um ano no qual o atacante teve um desempenho aquém daquele que o colocou como melhor jogador do mundo em 2024.

De acordo com o jornal espanhol Marca, as partes chegaram a um acordo em relação a valores e tempo de extensão nesta semana, restando apenas a assinatura para selar a renovação contratual do camisa 7 - o que deve ocorrer ao final desta temporada europeia, em junho.

A reportagem do Estadão apurou que o clube merengue e o jogador - como declarou publicamente ao longo desta temporada - têm o desejo de que o vínculo seja estendido. A grande questão é esta "oficialização" do contrato.

Vini tem, na sua mesa, outra proposta, do futebol saudita, desde o início da temporada 2024/2025. Na ocasião, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, em inglês) sondou os representantes do atleta acerca de um vínculo de cinco anos com o Al-Ahli, e um salário de 1 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões) por cinco anos de contrato. O Real, por sua vez, tem ciência de que não conseguirá chegar a esses valores.

A tendência é que, quando o clube merengue apresentar a proposta a Vini Jr., tenha uma redução em relação ao valor pedido pelo estafe, que já estaria abaixo daquele ofertado pelo Oriente Médio. Apesar de mexido pelos valores, o camisa 7 optou por permanecer na Espanha em função da disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo - Bola de Ouro, da France Football, e The Best, da Fifa.

O atual contrato do atacante se encerra em junho de 2027 e tem uma cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). "É muito emocionante poder abrir a conversa com o Real Madrid sobre a minha renovação. Eu tenho contrato até 2027, mas eu sempre falei do meu desejo de poder jogar aqui por muito tempo, de poder fazer história", disse Vini Jr., em fevereiro, após vitória na Liga dos Campeões sobre o Manchester City.

No Real Madrid desde 2018, o atacante é um dos principais ativos do clube merengue e, em meio a uma constelação, a principal estrela da companhia. O atual contrato do atacante se encerrar em junho de 2027. Desde que houve a primeira recusa do jogador nos avanços da Arábia Saudita, o plano do Real era estender este vínculo.