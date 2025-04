Pela Libertadores, Inter estreia no Beira-Rio diante do Atlético Nacional

De olho na liderança do Grupo F da Libertadores, o Inter vai a campo nesta quinta-feira (10) embalado pela invencibilidade na temporada para enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia, pela 2ª rodada. A bola rola às 19h, no Beira-Rio, com a expectativa de 40 mil pessoas e a repetição do time que goleou o Cruzeiro, no final de semana.

Com novos titulares, como indicou o técnico Roger Machado, o Colorado vem de dez vitórias e cinco empates e mira a sequência invicta atingida no segundo semestre do ano passado, sob o mesmo comando, de 16 partidas. Outro motivador é a estreia em casa no torneio continental e a possibilidade de, com os três pontos, se isolar no 1º lugar da chave, após o empate com o Bahia na 1ª rodada — colombianos venceram o Nacional, do Uruguai, por 3 a 0.

Com a preparação encerrada nesta quarta pela manhã, no CT Parque Gigante, Roger definiu a escalação que sairá uma hora antes do duelo. A tendência é que ele mande a campo Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Valencia e Carbonero.

Na linha de frente, o equatoriano que veste a 13 está confirmado no onze inicial e aproveita a boa fase com a camisa vermelha. São cinco gols marcados nos últimos seis jogos, que lhe renderam a vaga de Borré, antes lesionado e hoje à disposição.

Dentre os relacionados, dois nomes podem pintar como novidades. Os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho estão em fase final de recuperação e se aproximam da estreia em 2025. Enquanto o primeiro sofre com problemas musculares desde a pré-temporada, o jovem de 17 anos fraturou o pé esquerdo a serviço da seleção brasileira sub-20, em janeiro, e passou por cirurgia. Ambos treinaram com bola durante a semana e, se não estiverem na lista desta quinta, devem estar no domingo, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Já o Nacional de Medellín vive grande fase e se alçou como forte candidato à liderança da chave ao golear na estreia. Sob comando do argentino Javier Gandolfi, 44 anos, o time alviverde vem de três vitórias, um empate e uma derrota entre todas as competições, e é o 3º colocado no Apertura, com um jogo a menos que o líder Millonarios. A provável escalação tem Ospina; Román, Juan Aguirre, Tesillo e Camilo Cándido; Juan Zapata, Campuzano, Hinestroza, Alfredo Morelos e Edwin Cardona; Kevin Viveros.