Grêmio treina em dois turnos com foco em sequência desgastante

No CT Luiz Carvalho, o trabalho está redobrado. O principal tom encontrado nas falas de Gustavo Quinteros ao longo do Campeonato Gaúcho foi a falta de tempo para treinar o time. Durante a semana livre que se encontra, o comandante gremista lidera as atividades em dois turnos do dia para tentar azeitar a equipe tricolor. Com a lesão e ausência de Braithwaite eminente para os compromissos desgastantes que estão por vir, este período livre é essencial para encontrar o substituto do dinamarquês.

O atacante se encontra com um problema no adutor da coxa direita e desfalca a equipe por, aproximadamente, um mês. Os treinos que antecedem a estreia do Brasileiro contra o Atlético-MG, no próximo sábado (29), na Arena, serão cruciais para termos a resposta se Arezo, aos olhos de Quinteros, tem condição de comandar o ataque do Grêmio.

Semana liberada para atividades em dois turnos no CT é um último suspiro antes de uma sequência exaustiva de jogos que se aproxima. Portanto, o líder da casamata tricolor precisa aproveitá-lo da mesma maneira que o exigia e corrigir as fragilidades do seu time, especialmente na defesa.

Na sua última coletiva de imprensa concedida, Quinteros reforçou a necessidade de ter uma equipe mais sólida no setor defensivo e garantiu que com o período adequado para preparar seus comandados, o Grêmio seria protagonista.

"Estamos provando e buscando a solidez para termos um time mais sólido. Ainda vou conhecer mais de cada um dos jogadores. Não tenho dúvidas que o Grêmio vai ser um protagonista em todos os torneios que disputar”, afirmou.

A prova para saber se as “desculpas” do treinador gremista tinham embasamento, está por vir. O Tricolor inicia, contra o Galo, definitivamente, seus compromissos na temporada.