STU, em Porto Alegre, terá sua maior edição com skatistas internacionais

Esta sexta-feira (21) marca o início do Skate Total Urbe (STU) Pro Tour 2025. A primeira etapa do evento, que acontece em Porto Alegre pela quarta vez, conta com grandes nomes do esporte nacional e internacional que competem e exibem suas manobras na elogiada pista da Orla 3 do Guaíba. Os brasileiros presentes são liderados por nomes como os medalhistas olímpicos Rayssa Leal, Pedro Barros e Augusto Akio. Junto com os mandantes, atletas da Argentina, Portugal, Holanda, Japão, entre outros países, também competem na Capital Gaúcha. Os skatistas duelam, até domingo, nas modalidades Street e Park.

as fases de semifinal e final definem os melhores colocados na competição. Todas as etapas serão abertas ao público, sendo necessário a retirada do tíquete no site SkateTotalUrbe.com, Hoje, ocorre a primeira e segunda fase da modalidade Street e Park masculino e feminino. No sábado e domingo,. Todas as etapas serão abertas ao público, sendo necessário a retirada do tíquete no siteporém, depende da capacidade das arquibancadas, podendo haver lotação e impedimento à novos acessos.

Portanto, existe a possibilidade de adentrar ao evento e garantir o lugar mediante a aquisição do ingresso. As arquibancadas exclusivas estão à disposição no site citado.

Em relação às modificações do trânsito para o evento, a prefeitura divulgou que a avenida Edvaldo Pereira Paiva estará parcialmente bloqueada no sentido Centro-bairro, na altura da avenida Ipiranga, em direção à Zona Sul. A liberação está prevista para às 4h de segunda-feira. O ponto de embarque e desembarque para táxis ou transporte por aplicativo será na esquina das avenidas Ipiranga e Edvaldo Pereira Paiva, no sentido bairro-Centro.

Na coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, a bronze nos jogos olímpicos, Rayssa Leal demonstrou toda a empolgação de voltar a competir no seu país e reforçou a importância do STU : “Ano passado eu não competi tanto no brasil, e ter o STU, que vai abrir as portas para skatistas do mundo todo é muito importante. Além de mostrar para o mundo o nível do skate brasileiro”.

A primeira etapa da temporada será a inaugural entre outras cinco edições. A competição terá as seguintes cidades sedes:Cascais (POR), São Paulo, Rio de Janeiro e última etapa com local a definir, mas a tendência é de que seja um país asiático.