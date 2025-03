COI confirma inclusão do boxe no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028

O boxe vai fazer parte da programação de disputas dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira durante a 144ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional.

A inclusão da modalidade aconteceu de forma unânime em votação dos Membros da entidade e não houve abstenção entre os 106 integrantes que participaram da escolha.



O boxe não foi incluído no programa esportivo inicial dos Jogos de 2028 devido aos escândalos envolvendo a IBA (Associação Internacional de Boxe). Após a retirada do reconhecimento da IBA, a inclusão da modalidade para Los Angeles ficou em compasso de espera.



Esta decisão foi baseada na proposta do Conselho Executivo (CE) do COI, seguindo a recomendação da Comissão do Programa Olímpico. No mês passado, o COI sinalizou uma possível volta ao conceder reconhecimento provisório ao boxe mundial. A medida foi um passo importante para a decisão que foi confirmada nesta quinta-feira.



"Agradeço muito a todos vocês pela aprovação de ter o boxe de volta. Acredito que vamos poder esperar por um grande torneio", afirmou o presidente do COI, Thomas Bach.



Na zona mista, Boris van der Vorst, presidente da World Boxing, comemorou o retorno da modalidade e disse que o dia de hoje vai ficar marcado como uma vitória para os amantes da nobre arte.



"Este resultado aconteceu graças a um enorme esforço de equipe e não teria sido possível sem o trabalho e comprometimento de todas as federações envolvidas, boxeadores, treinadores e líderes do boxe", afirmou.



Boris disse ainda que o próximo passo é seguir organizando o regulamento e as políticas da entidade. "Fazer parte dos Jogos Olímpicos é um privilégio e não um direito. Nossa principal intenção é manter o sonho olímpico para quem pratica o boxe em qualquer academia do mundo", completou.