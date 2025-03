Rayssa Leal garante que será uma nova skatista no STU: 'Tudo mudou'

A etapa que abre a temporada do Skate Total Urbe Pro Tour (STU), em Porto Alegre, está para começar. Na manhã desta quarta-feira (19), grandes nomes do skate mundial estiveram no Skatepark do trecho 3 da Orla do Guaíba e concederam uma coletiva para que os apaixonados pelo esporte pudessem sentir o que está por vir durante o evento. O destaque está na participação dos brasileiros e medalhistas olímpicos Rayssa Leal e Pedro Barros. O evento tem duração de uma semana e início ocorre na próxima sexta-feira.

Os medalhistas foram acompanhados na mesa pelos compatriotas Augusto Akio, Gabi Mazetto e Vini Sardi. Além do argentino Matias Dell Olio e da holandesa Keet Oldenbeuving. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também marcou presença e deu início à conversa. “Para nós, é motivo de grande alegria sediarmos a quarta edição do STU na nossa cidade, que viveu tantas dores no ano passado com as enchentes e agora está se recuperando”, disse.

Exclusivamente à reportagem, Pedro Barros avaliou o cenário atual do skate brasileiro como “em alta” e reforçou a relevância do STU ocorrer em solo nacional. “Agora com o STU, o Brasil está sediando um dos maiores eventos do mundo, e isso para o país é muito importante", contou.

Com o enfoque na pista, os questionamentos gerais foram direcionados, primeiramente, a Rayssa Leal. A fadinha, como foi carinhosamente apelidada, garantiu que veremos uma competidora diferente nas pistas da Capital. “Na Rayssa tudo mudou, não só como atleta, mas como pessoa. Minhas manobras mudaram. Minha força e meu corpo passaram por mudanças”, compartilhou a medalhista olímpica.

Bronze em Tóquio, Rayssa também reforçou a importância de haver competições como estas no Brasil. A jovem de 17 anos acredita que a internacionalização dos torneios nacionais ilustram a grande qualidade dos skatistas brasileiros.

Juntamente Rayssa, Vini Sardi, idealizador e campeão do Paraskate Tour (torneio para skatistas com algum tipo de deficiência física), reforçou a relevância de ter competidores internacionais nas pistas brasileiras e considera que estas presenças valorizam o esporte. “Acho muito incrível a internacionalização do STU. Trazer novos talentos, aumentar cada vez mais o nível das competições é essencial”, reforçou.

Paralelo à fala de Vini, a skatista holandesa, Keet Oldenbeuving se diz muito animada em participar do STU na capital gaúcha e elogiou os seus competidores. “Está sendo uma experiência incrível estar aqui. A qualidade dos atletas brasileiros é muito grande, temos skatistas de altíssimo nível”, falou Keet.

Na pergunta final, Augusto Akio enalteceu o STU em Porto Alegre após as enchentes que assolaram o Estado no ano passado, e garantiu motivação no torneio. “Só de estar aqui competindo após as enchentes é uma grande honra. Estar aqui e encontrar um lugar maravilhoso é motivador”, concluiu.