Após o título Gaúcho, Roger comanda reapresentação de olho no Brasileirão

A reapresentação colorada no CT Parque Gigante após o título do Campeonato Gaúcho deu início à preparação para as grandes competições da temporada, nesta quinta-feira (20). A nove dias da estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, no Maracanã, o técnico Roger Machado lida com diversos pontos de interrogação antes da largada na maratona de jogos a cada três dias nos próximos dois meses.

Na defesa, ainda sem nomes importantes como Mercado e Bruno Gomes, lesionados, o comandante espera receber ao menos mais um reforço nos próximos dias e trabalha para integrar o zagueiro Juninho, que chegou após o prazo de inscrição do Estadual e está por estrear. No entanto, com Victor Gabriel apto após sair lesionado do GreNal 446, conforme indicou no pós-jogo, o recém-chegado precisará esperar. O foco na janela de transferências nacional está em um lateral-direito, já que Braian Aguirre é o único que detém a confiança da comissão técnica. Nathan, emprestado pelo Santos, está descartado.

Uma linha antes, no gol, a dor de cabeça é boa. Com Rochet e Anthoni saudáveis, a tendência é que o uruguaio retome seu posto, ocupado pelo jovem arqueiro durante toda a campanha da conquista regional. No entanto, Rochet está a serviço de sua seleção na Data Fifa, assim como os atacantes Valencia e Borré, que defendem Equador e Colômbia, respectivamente.

Do meio para frente, o elenco foi encorpado, mas espera pela volta dos meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, que também se recuperam de lesão. O primeiro se aproxima dos gramados depois de perder o Gauchão por conta de um problema muscular, que sofreu um retrocesso com a competição em curso. Já o jovem de 17 anos, vendido para o futebol saudita — vai em agosto, quando completar 18 anos —, deve demorar um pouco mais, mas também já treina com os companheiros no CT.

O meia Óscar Romero, contratado para ser o substituto de Alan Patrick, vive a mesma situação de Juninho, assim como o volante Diego Rosa. O paraguaio, no entanto, está há mais tempo inativo e passa por uma espécie de pré-temporada para readquirir o condicionamento físico. Em 2024, foi reserva do Botafogo.