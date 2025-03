Thiago Wild perde para francês e é eliminado na primeira rodada do ATP de Miami

Thiago Seyboth Wild está eliminado do ATP de Miami. O brasileiro perdeu, nesta quarta-feira (20), para o francês Quentin Halys por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O primeiro set mostrou Halys com maior facilidade para manter o serviço. Wild, 156º do ranking mundial, precisou se esforçar mais, mas acabou tendo o saque quebrado no quarto game, quando o francês abriu 3/1 e depois conseguiu manter a vantagem até o final da parcial em 6/3.

Wild começou sacando no segundo set e voltou a mesma dificuldade para manter o serviço. Apesar da pressão de Halys, o brasileiro largou com 1/0. Halys, 57 do mundo, não teve vida fácil no segundo game, mas conseguiu igualar a parcial em 1/1. No quinto game, o francês voltou a quebrar o serviço do brasileiro e abriu 3/2. Da[i em diante os dois jogadores mantiveram seus saques e o francês fechou o set em 6/4.

FONSECA E BIA

A chave principal do torneio também contará João Fonseca, campeão do Challenger de Phoenix. Ele entra em quadra nesta quinta-feira para enfrentar o americano Learner Tien, número 66 do mundo.

Também nesta quinta será a vez de Beatriz Haddad Maia fazer sua estreia. Atual número 18 do ranking, a brasileira enfrentará a checa Linda Fruhvirtova, 215ª colocada, buscando um bom desempenho no torneio.