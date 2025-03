Grêmio fará confrotos inéditos na fase de grupos da Sul-Americana

O Grêmio conheceu, na noite de segunda-feira (18), os seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor está no Grupo D, com Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER. A jornada em busca do título inédito da competição começa entre os dias 2 e 4 de abril, contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai. Apesar de ter sido sorteado em uma chave considerada acessível, a equipe gremista realizará embates inéditos contra a maioria dos adversários, e o desconhecimento pode ser maléfico.

Dos três adversários, o mais conhecido é o Godoy Cruz. Atualmente está na 9ª colocação do Grupo B do Campeonato Argentino, com oito pontos em nove jogos. Se classificou para a Sul-Americana por ter a melhor campanha acumulada fora as equipes que se garantiram para a Libertadores e é comandada pelo técnico argentino Esteban Solari. As equipes se enfrentaram na edição da Libertadores de 2017, pelas oitavas de final. Na ocasião, o tricolor eliminou os hermanos e trilhou o caminho do tricampeonato.

Os outros dois adversários do grupo são inéditos aos porto-alegrenses. A começar pelo Sportivo Luqueño. A equipe paraguaia é a 9ª colocada na Abertura, com nove pontos em nove jogos, e tem na história dois títulos nacionais. O time treinado pelo ex-técnico do Coritiba, Gustavo Morinigo, classificou-se para a competição após um 4º lugar no Abertura e 8º no Clausura, nas edições de 2024.

O forte candidato a saco de pancadas do grupo é o Atlético Grau, do Peru. Hoje a equipe está no 11º lugar da competição nacional, com seis pontos em quatro jogos e disputa a Sul-Americana pela terceira vez na história. Comandada pelo argentino Ángel Comizzo, os peruanos se classificaram com uma campanha de 11º lugar no Abertura e 5º do Clausura no ano passado.