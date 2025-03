Grêmio é o franco favorito para avançar na Sul-Americana 2025

foram definidos os grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2025 disputará o grupo D da Sula, com Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER. O sorteio ocorreu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Ambos os torneios iniciam as fases de grupo no dia 2 de abril e terminam em 28 de maio. Na noite desta segunda-feira (17),. O Grêmio. O sorteio ocorreu na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Ambos os torneios iniciam as fases de grupo no dia 2 de abril e terminam em 28 de maio.

O Tricolor foi cabeça de chave da Sul-Americana, e por conta da classificação no ranking da Conmebol, compôs o pote 1. No caso dos gremistas, nenhum clube brasileiro poderia ser seu adversário, pois, diferente da Libertadores, equipes do mesmo país não poderiam se enfrentar.

Além da equipe gaúcha, outros clubes brasileiros também conheceram seus adversários na fase de grupos das competições. São eles: Inter, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Bahia pela Libertadores. Pela Sul-Americana, Atlético-MG, Fluminense, Cruzeiro, Vasco da Gama e Corinthians são os representantes.

Confira abaixo os grupos da Sul-Americana 2025

Grupo A - Independente-ARG, Guaraní-PAR, Nacional Potosí-BOL e Boston River-URU.

Grupo B - Defensa y Justicia-ARG, Universidad Católica-CHI, Cerro Largo-URU e Vitória.

Grupo C - América de Cali-COL, Huracán-ARG, Racing-URU e Corinthians.

Grupo D - Grêmio, Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER.

Grupo E - Cruzeiro, Palestino-CHI, Unión de Santa Fé-ARG e Mushuc Runa-ECU.

Grupo F - Fluminense, Union Espanhola-CHI, Once Caldas-COL e GV San José-BOL.

Grupo G - Lanús-ARG, Vasco da Gama, Puerto Cabello-VEN e Melgar-PER.

Grupo H - Atlético-MG, Caracas-VEN, Cienciano-PER e Deportes Iquique-CHI.