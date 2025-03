Com quase duas semanas livres, Grêmio terá tempo para evoluir na montagem da equipe

Com o fim do Campeonato Gaúcho e a perda do octacampeonato para o maior rival, o técnico Gustavo Quinteros terá duas semanas para corrigir os erros e aperfeiçoar a equipe do Grêmio. Os jogadores e comissão técnica receberam folga até quinta-feira (20), ao retornarem, os trabalhos serão intensificados focando no restante da temporada.

Os preparativos gremistas serão testados para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, na Arena, às 18h30min, no dia 29 de março. Um longo período, que tanto pedia Quinteros, para deixar o time da maneira que o comandante deseja. Ao final da decisão de domingo, no Beira-Rio, o argentino naturalizado boliviano pontuou alguns tópicos que enxerga como necessários para ser corrigido.

“Utilizamos muito o jogo direto. Eu também gostaria que o time criasse mais, mas temos que pensar que seguimos incorporando jogadores. Estamos mudando a forma de defender e de atacar do ano anterior. Leva tempo”, afirmou em coletiva o técnico gremista.

Outra questão benéfica da paralisação será a recuperação dos lesionados. João Pedro, que ficou no banco da final, não teve a recuperação necessária das dores no tornozelo e encontrará na pausa da Data Fifa, o tempo necessário para estar 100% fisicamente.

Cuellar e Aravena também se encontram em estágio final de recuperação de suas lesões. O volante sofreu um edema muscular, enquanto o atacante se recupera de problemas na coxa direita e foi convocado pela seleção chilena para a próxima rodada das Eliminatórias Sul Americanas. Ambos estão em fase final do processo recuperativo e estarão a disposição no duelo contra os mineiros.

Ademais, alguns jogadores estarão a serviço de suas seleções para os jogos das Eliminatórias Copa do Mundo. O já citado Aravena puxa a lista tricolor que tem Villasanti, convocado pela seleção do Paraguai, e Cristian Olivera que retorna à seleção uruguaia após um período ausente.