Após título Gaúcho, Inter contará com novidades depois da Data Fifa

O atual campeão do Campeonato Gaúcho fornece merecidas pausas aos jogadores e comissão técnica até quinta-feira (20), mas o discurso é de busca por mais títulos. O Inter terá um importante período de quase duas semanas para baixar a empolgação do título Gauchão e se preparar para os próximos compromissos que estão por vir. O Colorado volta a campo para a 1ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 29 de março, às 21h.

O técnico Roger Machado foi muito elogiado pela campanha invicta do time no Estadual e pelas boas atuações da equipe neste início de ano. O comandante garantiu na entrevista pós jogo no domingo, que é só o começo. "Penso que esse grupo está preparado para disputar outros títulos”, afirmou.

Um ponto positivo que pode explicar a empolgação do técnico colorado é a incorporação dos novos contratados no elenco. Visto que o meia Óscar Romero, o volante Diego Rosa e o zagueiro Juninho foram contratados após o período permitido de inscrição do Gauchão, ficando de fora das fases finais. Porém, estão aptos para estrear.

Os lesionados que estão próximos de um retorno e devem estar à disposição contra os cariocas, são Bruno Tabata e Rochet. O goleiro esteve no banco nos dois jogos da final e estará com a seleção uruguaia para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogador deve ser reavaliado. Já Tabata, está em fase final da recuperação da lesão na coxa e poderá ser opção contra o Rubro-Negro. Victor Gabriel, que foi substituído no Gre-Nal 446, fará avaliação no CT Parque Gigante, mas o próprio garantiu que não é nada grave.

Os jogadores que não estarão no período de treinamentos são Rochet, Valencia, Carbonero e Borré. O motivo é a convocação para representar as suas seleções na próxima fase das Eliminatória Sul-Americana da Copa do Mundo. Carbonero e Borré foram convocados pela seleção colombiana. Rochet e Valencia para Uruguai e Equador, respectivamente.