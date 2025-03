Estações da Trensurb terão aumento de seguranças durante o Gre-Nal 446

As forças de segurança do Rio Grande do Sul irão ampliar o policiamento em todas as estações da Trensurb da Região Metropolitana, no próximo domingo (16), durante o clássico Gre-Nal. A partida ocorre durante às 16h, no Beira-Rio. Segundo o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) da Brigada Militar, aproximadamente 40 agentes atuarão nas nove estações sob comando do batalhão.



O cronograma do CPM inclui as estações localizadas em Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. “Vamos colocar efetivo de pronta resposta e de visibilidade nas nove estações pela manhã, durante o deslocamento dos torcedores e das torcidas organizadas da Região Metropolitana para Capital e após o jogo para garantir o retorno” explica o comandante do CPM, Felipe Santos Rocha. Já a segurança das estações de São Leopoldo e Novo Hamburgo será feita pelo Comando Regional do Vale dos Sinos, mas deve manter a mesma dinâmica. Dentro dos vagões, a responsabilidade ficará a cargo da Trensurb.

O conflito entre torcidas organizadas do Grêmio e do Internacional na Estação Niterói, em Canoas, no último final de semana, gerou um prejuízo de mais de R$ 314.457,83 à Trensurb, incluindo danos materiais e operacionais. Segundo o comandante da Brigada Militar, os procedimentos foram alinhados em uma reunião nesta semana. “Queremos ofertar o máximo de segurança e a aceleração da troca de informações entre as instituições para que a tomada de decisão seja mais precisa o possível”, complementa.

Ainda de acordo com ele, a velocidade da informação poderia ter prevenido as agressões do último final de semana. Agora, a Trensurb entrará na Justiça Federal contra a Federação Gaúcha de Futebol e os clubes envolvidos.



Por meio de nota, a Trensurb afirmou que irá solicitar indenização por danos à imagem e risco a usuários e empregados. A empresa ainda reforça que além de estragos na estação, o incidente resultou em diversos danos a um trem, que teve que ser retirado de circulação e ficou cinco dias em manutenção.