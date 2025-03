Kannemann aparece treinando com bola pela primeira vez no ano ante do Gre-Nal 446

Na antevéspera da grande final do Campeonato Gaúcho, boas notícias exalaram no CT Luiz Carvalho. A começar pela principal delas: o zagueiro Kannemann treinou com bola nesta sexta-feira (14) e alimenta esperanças para uma breve volta. As restantes dizem a respeito aos laterais João Pedro e Lucas Esteves, ambos treinaram normalmente. Cuellar e Braithwaite apresentaram melhoras e podem estar à disposição para o Gre-Nal 446.

A grata surpresa é Walter Kannemann. O aniversariante do dia foi uma das novidades da atividade gremista que antecede o clássico. Se recuperando de uma cirurgia realizada no quadril, o defensor participou de seu primeiro treinamento com bola na temporada, e deve estar em condições de jogo nos próximos meses.

Além do camisa 4, Cuellar avançou na recuperação e já voltou a ter contato com bola, podendo vir a ser uma opção ao técnico Gustavo Quinteros contra o maior rival. O atleta sofreu um edema muscular nas vésperas da partida de ida da final do Gauchão e ficou de fora, também, da classificação sobre o Athletic-MG, no meio de semana, pela Copa do Brasil.

A situação mais preocupante é Braithwaite. O dinamarquês saiu logo no início da partida contra os mineiros alegando um desconforto na virilha. O clube não divulgou a real situação clínica do atleta, portanto, a tendência é que Quinteros relacione o camisa 22 para a partida contra o Inter, assim tendo o artilheiro do Grêmio no Gauchão, presente na partida decisiva.

Já os laterais João Pedro e Lucas Esteves tiveram seus status físicos expostos pelo comandante tricolor: “Lucas Esteves sentiu um desconforto após o Gre-Nal. João Pedro terminou o clássico com um problema físico”, informou o líder em entrevista pós-jogo na quarta-feira. Contudo, ambos tiveram suas imagens treinando normalmente nesta sexta-feira (14) divulgadas e devem estar à disposição de Quinteros.

Sendo assim, o chefe da casamata gremista deve escalar para o clássico Gre-Nal, Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Cuellar), Villasanti e Monsalve; Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite (Arezo). O Tricolor entra em campo, às 16h, no domingo, em pleno estádio Beira-Rio, precisando reverter a vantagem de dois gols colorada.