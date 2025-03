Grêmio fala em comprometimento para reverter placar adverso no Gre-Nal-446

Os torcedores precisam acreditar em um Grêmio inexistente para uma virada histórica. O Tricolor vai para o Gre-Nal 446, que acontece às 16h de domingo (16), no estádio Beira-Rio, com a obrigatoriedade de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão do Campeonato Gaúcho para os pênaltis. Para contornar o 2 a 0 da ida, o técnico Gustavo Quinteros fala em “comprometimento para reverter a situação”, porém existe a preocupação quanto a condição física de alguns atletas. Após a classificação no meio de semana sobre o Athletic-MG na Copa do Brasil nos pênaltis, a equipe retorna a Porto Alegre para definir os últimos detalhes em busca do octacampeonato.



Na partida contra os mineiros, João Pedro e Lucas Esteves ficaram de fora do duelo por conta de um desconforto na coxa e por preservação, respectivamente, mas devem estar presentes na escalação inicial. Já Braithwaite, teve que ser substituído logo no início do jogo por conta de um desconforto na virilha e preocupa para o clássico. "Esperamos que Braithwaite se recupere. E precisamos recuperar bem todos os jogadores", afirmou Quinteros.

O comandante gremista bateu na tecla da falta de tempo para organizar a equipe. Ele relata que não teve o período ideal para acertar as suas ideias e aperfeiçoá-las nos treinamentos. Mas garantiu para o confronto decisivo, melhoras.

"Confio que meus jogadores vão jogar bem. Buscaremos fazer um dia antes um trabalho tático para jogar o Gre-Nal da melhor maneira", afirmou o técnico na coletiva pós jogo.

A tarefa, todavia, é adversa. "Vamos enfrentar uma equipe que vem jogando junto há um ano. Não é fácil", disse ele. O objetivo de fazer no mínimo dois gols no Inter, em pleno Beira-Rio, é inesperado, mas pode acontecer.

A última vez que o Tricolor aplicou tal feito, foi no Estadual de 2022, quando a equipe treinada pelo, então, comandante colorado, Roger Machado, aplicou um 3 a 0 na casa do rival. O único remanescente daquele elenco é Villasanti, que apesar da má fase, carrega a faixa de capitão e tem esse positivo retrospecto consigo.

Sendo assim, o Grêmio deve ir a campo com: Tiago Volpi; João Pedro (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Monsalve; Cristian Olivera, Braithwaite (Arezo) e Amuzu.