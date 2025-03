Gre-Nal 446: FGF anuncia a equipe de arbitragem para a final do Gauchão

Com um dia de atraso, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, na tarde desta sexta-feira (14), a equipe de arbitragem responsável pela partida de volta da final do Campeonato Gaúcho. O árbitro escolhido para apitar o Gre-Nal 446 foi Marcelo de Lima Henrique, carioca, filiado à Federação Cearense. A bola rola no próximo domingo (16), às 16h, no estádio Beira-Rio, pela partida que vale o título do Gauchão.

A polêmica da arbitragem foi a tônica deste Estadual. Por conta das reclamações, tanto de Inter quanto de Grêmio, a FGF definiu que as duas partidas finais da competição seriam comandadas por uma arbitragem de fora do Rio Grande do Sul. Além do juiz, Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) formam a dupla de assistentes . No VAR, Rodolpho Toski Marques, do Paraná, foi o selecionado.