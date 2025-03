'A gente tem que saber jogar com a vantagem, e não pela vantagem', diz Roger sobre o Gre-Nal 446

Com o pensamento único na final do Campeonato Gaúcho, o técnico Roger Machado falou, nesta sexta-feira (14), em entrevista coletiva no CT Parque Gigante. Em suas falas, o treinador demonstrou estar com os pés no chão, buscando diminuir a empolgação com a larga vantagem de dois gols que tem em suas mãos e imaginando um suposto desenrolar do confronto.



Na partida de ida da decisão, na Arena, o Colorado preferiu se resguardar nos 15 minutos iniciais para entender como o time do Grêmio estava posto no jogo, para assim, poder atacar. Estratégia que gerou efeito, pois aos 22, o Inter anotou o primeiro, com Carbonero. Roger pressupõe um início de clássico semelhante ao passado.

“Eu imagino que os primeiros minutos serão de bastante estudo. E, depois, o jogo assume um ritmo mais de confronto das ideias. Penso que nosso adversário não vai mudar a forma de jogar. A gente trabalha para neutralizar isso”, acredita o comandante.



Esta fala do técnico mostra um certo resguardo na empolgação, questão que pode vir a ser prejudicial à equipe, visto que a ansiedade é alta. Mas Roger é enfático na postura da equipe para o duelo, afirmando que o resultado do primeiro jogo é importante, mas o título não está concretizado. “Nada está decidido. A gente tem que saber jogar com a vantagem, e não pela vantagem”, enfatiza.



