Inter encara jogo de volta da final do Gauchão com uma mão na taça

A 90 minutos de voltar a vencer o Campeonato Gaúcho depois de oito anos, o Inter controla os ânimos para confirmar a vantagem no placar agregado para o jogo de volta da final, neste domingo (13), às 16h, no Gre-Nal 446, no Beira-Rio. Com a semana livre para treinos, o técnico Roger Machado se aproxima de sua primeira taça vestindo vermelho. A mesma que outras vezes levantou com as cores do rival. Antes do jogo de ida, o comandante falou sobre o sentimento de disputar a mesma final, do outro lado, e não escondeu a ansiedade.

Na Arena, no entanto, Roger esteve tranquilo. Os gols ainda no primeiro tempo trouxeram naturalidade à equipe, que mostrou maturidade na etapa complementar. Agora, cinco sessões de treinamento parecem suficientes para acertar os últimos detalhes de uma equipe já encaixada.

Ademais, dúvidas quanto à escalação devem ser sobrepostas pela boa atuação que credencia uma repetição de time. Nomes como Carbonero e Valencia, destaques desta reta final, não devem dar brecha para os titulares Wesley e Borré, recuperados de lesão. O mesmo para Anthoni, com Rochet mantido no banco.

Nos bastidores, o clube conta com Andrés D’Alessandro como um dos maiores fatores anímicos do vestiário. O diretor esportivo é quem melhor conhece o clássico e uma das principais figuras da repaginada do departamento de futebol realizada pelo presidente colorado, Alessandro Barcellos, no ano passado. A presença do ídolo argentino se dá pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva de adiar o seu julgamento, assim como o dos gremistas Jemerson, Gustavo Quinteros e Alexandre Rossatto.

Dentro das quatro linhas, quem vê o clássico com um gosto a mais é o meia Alan Patrick. Ele voltou de lesão na semana passada e comandou a vitória fora de casa. Foi dele o segundo gol e as principais ações nos 70 minutos em que esteve em campo. Agora, com oito dias a mais de preparação, a expectativa é que o capitão colorado esteja em campo durante os 90 minutos e, em caso de triunfo, levante a taça no Beira-Rio. A primeira com a braçadeira que veste desde 2023.